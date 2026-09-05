Cali, primer semifinalista de la Liga Femenina: así están las tabla de posiciones en cuadrangulares / @CaliFemenino

Esta semana se estará disputando la cuarta jornada de los cuadrangulares de la Liga Femenina 2026 y poco a poco se van definiendo los equipos que afrontarán las semifinales del campeonato.

Precisamente sobre este último tema, Deportivo Cali fue el primero en conseguir la clasificación, debido a que matemáticamente aseguró al menos el segundo lugar del Grupo B. De ahí en adelante, todo se encuentra absolutamente abierto.

Es preciso recordar que a diferencia del torneo masculino, en la Liga Femenina los cuadrangulares deciden los cuatro clubes que disputan las semifinales anuales. A dicha instancia se accede quedando primero o segundo de su grupo para después jugar partidos cruzados ida y vuelta con integrantes de la otra zona.

Le puede interesar: América no perderá los puntos, pero Yhormar Hurtado sufre sorpresiva sanción de Dimayor: esto pasó

Resultados de la cuarta fecha de los cuadrangulares en la Liga Femenina

Grupo A

Internacional de Palmira 2-2 Millonarios: Aunque las albiazules empezaron ganando con anotaciones de Karina y Luiza Montaño, las vallecaucanas empataron todo en la segunda parte con doblete de Kelly Restrepo.

Atlético Nacional 1-0 Internacional de Bogotá: El verde recuperó terreno en la clasificación, luego de imponerse en condición de local con un solitario tanto de Luisa Álvarez. Finalizando el encuentro se fue expulsada en la visita Wendis Cabrera.

Grupo B

Deportivo Cali 1-0 Orsomarso: Las azucareras consiguieron la clasificación anticipada a semifinales, luego de imponerse en suelo vallecaucano con el solitario tanto de Daniela Castellanos.

América de Cali vs Independiente Santa Fe: El clásico de rojas está programado para el sábado 5 de septiembre, a partir de las 3:30 de la tarde.

Lea también acá: Jhon Lucumí vive su sueño tras su llegada a Juventus: “Es imposible no emocionarse”

Tabla de posiciones del Grupo A en la Liga Femenina

POS. Equipo PJ Puntos Diferencia 1. Millonarios 4 8 +3 2. Atlético Nacional 4 6 +1 3. Internacional de Bogotá 4 4 0 4. Internacional de Palmira 4 4 -4

Tabla de posiciones del Grupo B en la Liga Femenina

POS. Equipo PJ Puntos Diferencia 1. Deportivo Cali* 4 10 +5 2. América de Cali 3 4 +1 3. Independiente Santa Fe 3 4 0 4. Orsomarso 4 1 -6

Entérese de: Estrella del América de Cali estuvo cerca de fichar por Millonarios: esto fue lo que pasó