Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 sep 2026 Actualizado 18:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto PomboSalud y bienestar

Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Podremos alcanzar una esperanza de vida de 100 años?

En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo plantea: ¿Pueden los psicodélicos cambiar el panorama de la salud mental en el mundo?

¿Podremos alcanzar una esperanza de vida de 100 años?

¿Podremos alcanzar una esperanza de vida de 100 años?

00:00:0000:00

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

La vida promedio del humano ha aumentado con el paso de las décadas, y se espera que siga aumentando.

¿Hemos llegado al límite de la esperanza de vida?, ¿qué implica que cada vez vivamos más?

Para este capítulo hablamos con Carlos Cano, médico geriatra y profesor titular del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana; con José Manuel Santacruz, director del Instituto de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana; con el médico geriatra de Cafam, Robinson Cuadros, y con Rodrigo Alberto Heredia, médico especialista en geriatría.

Escuche Mis Preguntas en Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0000:00

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado