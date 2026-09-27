Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Podremos alcanzar una esperanza de vida de 100 años?

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¿Podremos alcanzar una esperanza de vida de 100 años?

La vida promedio del humano ha aumentado con el paso de las décadas, y se espera que siga aumentando.

¿Hemos llegado al límite de la esperanza de vida?, ¿qué implica que cada vez vivamos más?

Para este capítulo hablamos con Carlos Cano, médico geriatra y profesor titular del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana; con José Manuel Santacruz, director del Instituto de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana; con el médico geriatra de Cafam, Robinson Cuadros, y con Rodrigo Alberto Heredia, médico especialista en geriatría.

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