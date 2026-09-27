Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Podremos alcanzar una esperanza de vida de 100 años?
En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo plantea: ¿Pueden los psicodélicos cambiar el panorama de la salud mental en el mundo?
¿Podremos alcanzar una esperanza de vida de 100 años?
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
La vida promedio del humano ha aumentado con el paso de las décadas, y se espera que siga aumentando.
¿Hemos llegado al límite de la esperanza de vida?, ¿qué implica que cada vez vivamos más?
Para este capítulo hablamos con Carlos Cano, médico geriatra y profesor titular del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana; con José Manuel Santacruz, director del Instituto de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana; con el médico geriatra de Cafam, Robinson Cuadros, y con Rodrigo Alberto Heredia, médico especialista en geriatría.
Escuche Mis Preguntas en Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio