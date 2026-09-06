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06 sep 2026 Actualizado 17:28

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El Centro Histórico de Santa Marta estará sin servicio de energía electrica

Esta intervención permitirá fortalecer la infraestructura y generar mejores condiciones para la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

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Las obras para fortalecer el servicio de energía en el Centro Histórico de Santa Marta avanzan este domingo 6 de septiembre con la repotenciación de 750 metros de red de media tensión, mediante el cambio del cableado y la instalación de nuevos elementos de protección.

Esta intervención permitirá fortalecer la infraestructura y generar mejores condiciones para la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la zona.

De manera simultánea, brigadas especializadas de Air-e Intervenida adelantarán trabajos de normalización en la red secundaria, orientados a corregir condiciones que pueden generar afectaciones en el suministro y mejorar el desempeño general de la infraestructura eléctrica.

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Los trabajos se concentrarán en la calle 20 entre carreras 1 y 3, carrera 2 entre calles 18 y 22, calle 18 entre carreras 1 y 5 y el sector del parque de Los Novios, entre las 6:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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