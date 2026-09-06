El Centro Histórico de Santa Marta estará sin servicio de energía electrica

Santa Marta

Las obras para fortalecer el servicio de energía en el Centro Histórico de Santa Marta avanzan este domingo 6 de septiembre con la repotenciación de 750 metros de red de media tensión, mediante el cambio del cableado y la instalación de nuevos elementos de protección.

Esta intervención permitirá fortalecer la infraestructura y generar mejores condiciones para la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la zona.

De manera simultánea, brigadas especializadas de Air-e Intervenida adelantarán trabajos de normalización en la red secundaria, orientados a corregir condiciones que pueden generar afectaciones en el suministro y mejorar el desempeño general de la infraestructura eléctrica.

Le puede interesar:

Santa Marta realiza jornada para frenar afectación por basuras en el río Manzanares

Los trabajos se concentrarán en la calle 20 entre carreras 1 y 3, carrera 2 entre calles 18 y 22, calle 18 entre carreras 1 y 5 y el sector del parque de Los Novios, entre las 6:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.