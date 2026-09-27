‘Plan Marshall’ ya reúne $1 billón para avance de vias y el aeropuerto de Bahía Solano en Chocó

Tras el Plan Marshall para el Chocó, presentado por el gobierno de Abelardo De La Espriella como una estrategia que busca la reconstucción por el terremoto el pasado 10 de agosto. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba y la ministra de transporte Elsa Noguera, avanzan en el cronograma de poner en marcha este plan.

El paquete de conectividad cuenta con una inversión de $1 billón de pesos, de los cuales $500.000 millones son de ‘Obras por Impuestos’ y $500.000 millones en aportes de empresarios.

¿Cuáles son los sectores en los que estáran destinados el dinero para la reconstrucción?

Por el momento, estas donaciones estarán destinadas a cinco corredores viales y el mejoramiento del lado aire del aeropuerto José Celestino Mutis de Bahía Solano.

“El presidente nos ha pedido convertir esta emergencia en una oportunidad para transformar al Chocó, (...) Vamos a trabajar juntos para que esa confianza se convierta en estudios, obras y mejores oportunidades para la gente”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Esta semana que terminó, la ministra se reunió con la gobernadora del Chocó, el gerente de reconstrucción del departamento, la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y sus equipos técnicos. En esta reunión, definieron una hoja de ruta para contratar los estudios y diseños que hacen falta, con aportes que la CCI gestiona entre sus afiliados y las contrataciones que tiene INVIAS en el departamento.

Cabe resaltar que el aeropuerto Bahía Solano, la Gobernación ya terminó las obras del lado tierra del aeropuerto José Celestino Mutis. Sin embargo, el compromiso por parte del Ministerio de Transporte es acelerar la terminación del lado aire, a cargo de la Aerocivil, para fortalecer una de las principales puertas de entrada del turismo al departamento.