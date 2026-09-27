Papa León XIV afirmó en Lourdes que es “imposible” considerar la eutanasia como algo “normal”

El papa León XIV afirmó este domingo que es “imposible” considerar la eutanasia y el suicidio asistido como algo “normal”, durante un encuentro en el santuario francés de Lourdes con peregrinos enfermos y con discapacidad.

Tras años de debate, el Parlamento francés autorizó en julio la eutanasia y el suicidio asistido para algunos pacientes con enfermedades incurables, pese a la oposición de la Iglesia, que denunció una “ruptura antropológica”.

“Es imposible considerar normal el hecho de poner fin a la vida. Lo que es legal no es necesariamente moral”, apuntó el papa, quien el viernes ya cargó contra “la oferta de una muerte programada” ante el presidente francés, Emmanuel Macron.

“Ninguna ley humana debe hacernos perder la certeza de su dignidad”, agregó ante los asistentes, que respondieron con aplausos.

A los pies de los Pirineos franceses, el santuario de Nuestra Señora de Lourdes es históricamente un centro de devoción católica, donde millones de enfermos y peregrinos acuden cada año en busca de sanación.

“Ustedes no son un peso, son el corazón palpitante de nuestra humanidad y un tesoro precioso para la Iglesia”, agregó el pontífice estadounidense-peruano, que calificó Lourdes de “ciudad de los enfermos y de la esperanza”.

Según la Iglesia católica, se habrían producido 72 curaciones milagrosas en Lourdes.