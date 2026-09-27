El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció un nuevo decreto para la vivienda tras protestas

Luego de una serie de protestas en Madrid, España, el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, anunció la aprobación de un decreto de vivienda tras el caso de Maricarmen, la anciana desahuciada tras 70 años en su casa.

Las manifestaciones, que se encontraron en la acampada del Sol, exigen medidas contra los desahucios y presiona al Gobierno central en la creación de nuevas normativas que protejan a las personas que rentan viviendas.

La declaración de Pedro Sánchez

Desde Getafe, el mandatario español, se refirió al caso de Maricarmen, diciendo que desde el Ejecutivo trabajarían en un plan para mejorar las condiciones de los españoles en cuanto a vivienda se refiere.

“Maricarmen, tengo un mensaje para ti”, ha dicho el presidente, prometiendo que su administración trabaja “contrarreloj” para llevar el real decreto de vivienda al Consejo de Ministros del próximo martes.

La protesta en la Puerta del Sol

En todo el centro de Madrid, una serie de manifestantes armaron sus tiendas de campaña como símbolo de protesta por la crisis de la vivienda que afronta el país.

Bajo el lema “ni una Maricarmen más” la portavoz del sindicato de las Inquilinas, Alicia del Rio, definió el desahucio como un “punto de no retorno” y advirtió de que, si el decreto no sale adelante el martes, un Ejecutivo que se declara progresista “no tiene ningún sentido”.

Por el momento, el presidente español no se ha referido a la acampada que se realizó cercano al centro del poder en la capital española, sin embargo, las protestas por la vivienda parecen no tener un final en el futuro cercano.