Minsalud hace seguimiento a más de mil pacientes en San Andrés y Providencia

1.462 pacientes tendrán atención prioritaria durante los próximos tres meses en San Andrés y Providencia, esto lo confirmó la ministra de Salud, Ana María Vesga tras realizar una agenda territorial en estas islas.

Durante su visita incluyó recorridos por el Hospital Departamental de San Andrés y el Hospital de la Isla de Providencia, así como la participación en la Audiencia Pública sobre la Crisis de Salud en las Islas. Según el Ministerio, dialogó con autoridades locales, trabajadores de la salud, veedores y comunidad para identificar las principales dificultades de la red y establecer acciones de respuesta.

“Venimos a entender qué ha sucedido con la red hospitalaria y a ratificar el compromiso de hacer presencia en los territorios y llevar salud a todos”, dijo la ministra Ana María Vesga.

¿Cuáles son los asuntos más críticos de las Islas?

Entre los principales asuntos identificados se encuentran el fortalecimiento de la infraestructura y la gestión hospitalaria, la disponibilidad de medicamentos e insumos, el talento humano en salud, las obligaciones pendientes de las EPS y la capacidad de respuesta de la red para atender directamente a la población en las islas.

Y por supuesto, acciones concretas para fortalecer la atención prioritaria a pacientes. El Ministerio identificó y priorizó a 1.462 pacientes en condición crítica de San Andrés y Providencia, que recibirán atención prioritaria durante los próximos tres meses.

En noviembre llegará una ambulancia a San Andrés

En noviembre llegará una ambulancia a San Andrés y se evalúa la posibilidad de contar con una segunda, con el propósito de fortalecer la capacidad de traslado y respuesta de la red de servicios de salud.

Frente a las dificultades para garantizar la presencia permanente de médicos especialistas, se planteó fortalecer estas herramientas, aprovechando la conectividad complementándolas con la atención presencial del Archipiélago y Seguimiento a proyectos de inversión.

Durante la agenda se revisaron proyectos de inversión por cerca de $90.000 millones para San Andrés y otros $90.000 millones para Providencia. El Ministerio destacó la necesidad de garantizar las condiciones administrativas y de gestión para que estos recursos se traduzcan efectivamente en mejores servicios para la población.