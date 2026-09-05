Medidas de alivio para usuarios de la empresa de energía del Quindío afectados por el terremoto

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Armenia

Caracol Radio continúa acompañando al sector empresarial en medio de la actual contingencia y apuntando a la reactivación económica.

En esta oportunidad el invitado fue el gerente encargado de la empresa de energía del Quindío, EDEQ, Jorge Iván Grisales quien resaltó el arduo trabajo que realizaron el mismo día del terremoto el pasado 10 de agosto que permitió en un corto tiempo habilitar el servicio para todos los usuarios del departamento.

Enfatizó que este tipo de situaciones permite evidenciar la capacidad operativa y las inversiones que la empresa ha generado que es de 300 mil millones de pesos en cinco años lo que permite un sistema sólido para una emergencia como la ocurrida en el mes de agosto.

Alivios para clientes afectados por el terremoto

Explicó que cuentan con tres frentes de trabajo como el retiro definitivo del servicio por algunas edificaciones que ya no cumplen con un mínimo de seguridad entonces las autoridades competentes notifican y ahí la empresa realiza la intervención correspondiente.

Enfatizó que luego automáticamente cualquiera de los cobros de energía en adelante y de terceros que se establezcan a través de la factura quedan suspendidos.

Dijo que otro de los frentes está relacionado con las personas que no pueden habitar sus viviendas o apartamentos entonces los clientes realizan la solicitud con el fin de que por seis meses obtengan la suspensión del servicio y no tiene cobro de la EDEQ.

Especificó que los cobros que perduran son los relacionados con alumbrado público, aseo en algunos municipios y de terceros.

Resaltó que otro de los frentes es un plan que han realizado desde el área comercial para generar el proceso de financiamiento entendiendo que actualmente hay usuarios que no pueden costear el servicio de energía en medio de la situación derivada por el terremoto.

En ese mismo sentido, manifestó que la idea es financiar los meses de julio, agosto y septiembre con tasas muy bajas con 0% de cuota inicial para que las personas puedan ponerse al día en un plazo de seis meses. Dijo que están considerando todos los clientes como es el comercial que busca apuntar la reactivación económica.

El gerente también explicó que el Quindío quedó excluido del programa de incentivos al ahorro de la CREG.

Dio a conocer que en el marco de la emergencia por el terremoto el departamento tendrá una exclusión de la resolución que comprendía que si la persona lograba tener un consumo inferior al que regularmente tenía podía acceder a unos incentivos y también podía tener cobro adicional si se excedía en dicho consumo y por ahora en las zonas de afectación del terremoto se realizará la exclusión en un término de seis meses.

Puntos de servicio

Finalmente, se refirió a los puntos de servicio puesto que hay zonas afectadas por el terremoto como son los municipios de Quimbaya y Montenegro.

Indicó que la empresa también resultó afectada porque una oficina propia en Montenegro muy seguramente tendrá que ser demolida y otra en Quimbaya están a la espera del dictamen respectivo.

Fue claro que a pesar de lo anterior están prestando el servicio donde por ejemplo en el municipio de Quimbaya están atendiendo en el comité de cafeteros, en Filandia están en la alcaldía operando y en los municipios de Montenegro y La Tebaida están brindando la atención en las sedes de Urbaser.

Además, sostuvo que vienen apoyando la feria Quindío corazón mío en pro de los empresarios y de la reactivación económica del departamento.