Viceministra de Educación confirma construcción de dos megacolegios para Santa Marta

Santa Marta

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, sostuvo reunión con la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Gledy María Foliaco Rebolledo, en la cual se estableció el compromiso del Gobierno nacional de avanzar con un proyecto de construcción de dos megacolegios en la ciudad, lo que permitiría acceder a alternativas de crecimiento de la cobertura educativa.

Las dos nuevas infraestructuras serán construidas en las zonas donde amerita contar con una planta física que permita albergar un importante número de estudiantes con seguridad, comodidad y dotación mobiliaria y técnica de avanzada con todas las herramientas necesarias para beneficio del estudiantado, pensando en la necesidad de mejorar los indicadores en cuanto a calidad para seguir escalando puestos en los resultados de las Pruebas Saber 11.

La sede del Instituto Técnico Industrial

Un capítulo especial dedicaron en esta reunión el alcalde Pinedo, la viceministra Foliaco y la secretaria de Educación, Sandra Muñoz Dorado: el estado actual de la sede de lo que era conocido como Instituto Técnico Industrial, un inmueble que está totalmente deteriorado y que requiere una intervención inmediata de parte del Ministerio de las Culturas, toda vez que es un patrimonio histórico y cultural.

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Asimismo, el alcalde Carlos Pinedo expuso la situación que ha tenido que afrontar la administración distrital frente a los retos del Programa de Alimentación Escolar; se busca que la cobertura sea total para los más de 85 mil estudiantes que podrían ser beneficiarios. Sin embargo, actualmente el beneficio es para un poco más de 62 mil estudiantes, incluyendo los de las zonas rurales: familias campesinas e indígenas.

Ante esta iniciativa, la viceministra Gledy María Foliaco Rebolledo aseguró que la cobertura para el próximo año (vigencia 2027) podría llegar a un noventa por ciento, recursos que deberán llegar directamente del Ministerio de Educación Nacional a través de la Unidad de Alimentos para Aprender – UApA.