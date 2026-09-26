Más de 100 soldados llegan al Magdalena para reforzar seguridad en Santa Marta. Foto: Ejército Nacional de Colombia

Más de 100 soldados fueron trasladados este sábado al Magdalena para reforzar las capacidades militares en Santa Marta y otros puntos estratégicos del departamento, en medio del dispositivo de seguridad desplegado tras las recientes acciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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Los uniformados fueron movilizados con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a bordo de un avión Hércules C-130. Según el Ejército, su llegada permitirá ampliar el control territorial, fortalecer los puestos de control mixtos con la Policía y apoyar operaciones contra estructuras ilegales.

El refuerzo se produce después de la operación del pasado lunes en zona rural de Santa Marta, donde fue abatido alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de las ACSN. Posteriormente, la estructura anunció un paro armado que generó afectaciones en Santa Marta y en la Troncal del Caribe.

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Las tropas se suman al dispositivo que ya cuenta con cientos de militares y policías en Santa Marta, Ciénaga y los principales corredores viales del Magdalena, incluida la vía hacia La Guajira.