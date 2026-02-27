Solicitan al Invías que habilite el tramo terminado de la doble calzada entre Armenia y Calarcá

Armenia

Gremios en el Quindío le enviaron carta al director nacional de la Invías donde le solicitan que se habilite el tramo terminado de la doble calzada entre Armenia y Calarcá, mientras consiguen los recursos para terminar el 50% de la vía que hace falta.

La carta firmada por los representantes de Camacol, Cámara de Comercio y la Sociedad de Ingenieros del Quindío al director del Invias Juan Guillermo Jiménez, aunque cuestiona la falta de recursos para terminar la obra, solicita que se habilite el tránsito de vehículo livianos en parte de la obra construida mientras se consiguen los 120 mil millones de pesos que se necesitan para terminar la doble calzada.

En el documento señalan que luego de una reunión de la mesa de veeduría del proyecto de la referencia, con la participación de los contratistas de obra e interventoría y el acompañamiento de la Contraloría General de la República.

Durante la sesión se presentaron los avances del proyecto, haciendo especial énfasis en el tramo vial Armenia (sector Patio Bonito) – Puente La María, el cual se encuentra prácticamente culminado en doble calzada hasta el mencionado puente, pero que está siendo subutilizado para que entre en funcionamiento, debido a las injustificadas demoras en el licenciamiento e inicio de la construcción de la escuela El Perpetuo Socorro y a la falta de recursos para la continuación de la doble calzada entre el puente la maría-alto del río-Calarcá.

Este corredor registra un tráfico promedio diario aproximado de 14.000 vehículos, de los cuales cerca del 80 % corresponde a vehículos livianos. Luego de analizar con mayor detalle las condiciones actuales, consideramos viable la habilitación del tramo en doble calzada, atendiendo, por supuesto, los requerimientos técnicos y de seguridad vial necesarios.

Esta puesta en funcionamiento del tramo en doble calzada con su respectiva transición sería de manera provisional, mientras se construye la escuela y se le da continuidad a la doble calzada hacia Calarcá.

Escuela Perpetuo socorro en La María ubicada en la vía Armenia - Calarcá en Quindío. Foto: Adrián Trejos Ampliar Escuela Perpetuo socorro en La María ubicada en la vía Armenia - Calarcá en Quindío. Foto: Adrián Trejos Cerrar

En tal sentido, proponemos la implementación de una transición segura antes del Puente La María, con el correspondiente manejo del acceso a la zona de curtiembres. Así mismo, sugerimos la instalación de reductores de velocidad en el sentido Armenia – Puente La María, con el fin de regular adecuadamente la velocidad vehicular en la pendiente existente.

De igual manera, estimamos pertinente evaluar la restricción del tránsito de vehículos pesados por este corredor, en coordinación con las autoridades de tránsito del municipio de Armenia.

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con el ingeniero Uriel Orjuela, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Quindío que señaló “consideramos que se debe hacer dadas las circunstancias que presenta el corredor habida cuenta que el proceso de construcción del colegio en el Puente de la María va a tomar un tiempo y la continuación del tramo del Puente de la María al Alto del Río Calarcá que todavía ni siquiera cuenta con recursos económicos, va a demorarse mucho tiempo”

Y agregó “Entonces, en ese sentido, estamos proponiendo habilitar por tramos muy similar a como se ha hecho la habilitación de tramos en la doble calzada Armenia - Montenegro. Eso sí, haciendo un buen diseño de transición y obviamente coordinando con todos los actores, en este caso dirigidos por el Instituto Nacional de Vías el contratista y la interventoría”

La presente comunicación tiene como finalidad someter a su consideración la habilitación del tramo comprendido entre el sector Patio Bonito y el Puente La María, obra ejecutada con alto rigor técnico y que ha representado una inversión significativa para la región.

Reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera articulada con el Instituto, el contratista, la interventoría y las autoridades competentes, a fin de adelantar las gestiones necesarias que permitan la pronta puesta en funcionamiento de este importante tramo vial.