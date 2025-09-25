¿Qué dijo el vicecontralor General de la República sobre la doble calzada Armenia- Calarcá?

Armenia

En su vivista al Quindío, El vicecontralor General de la República Carlos Mario Zuluaga le llamó la atención al Gobierno Nacional sobre las obras inconclusas por falta de recursos en el Quindío.

La obra con mayor complejidad es la doble calzada Armenia- Calarcá que desde el Gobierno Nacional anunciaron que quedará a mitad de trayecto por falta de recursos.

“Tenemos el proyecto de invias que está de alguna manera congestionando, generando dificultades para que la movilidad en el área metropolitana o en el ingreso a la ciudad se descongestione, que son proyectos que aunque no dependen del departamento o del municipio, sí generan un impacto negativo en la vida o en la calidad de vida de los habitantes que hay acá, es una prioridad que tiene la contraloría para que las mesas de trabajo permitan que se culminen y se terminen exitosamente", mencionó.

El funcionario fue claro en manifestar que los recursos de proyectos que vienen de concesiones como en este caso no puede hablarse desde el Gobierno Nacional que no tiene financiación.

Enfatizó que no se pueden dejar de priorizar en la inversión del presupuesto general de la nación aquellas obras que ya estaban comprometidas para no caer en el incumplimiento de obligaciones por parte del estado porque podría acarrear en demandas entre los concesionarios y la nación terminando en una conducta que podría generar sobrecostos.

“En el primer semestre del año 2025, el presupuesto general de la Nación tuvo una meta por debajo, es decir, estamos hablando de unos 13.5 billones de pesos que no se han recaudado en el primer semestre y este comportamiento hace es que en definitiva Efectivamente, a finalizar el año, el presupuesto general de la nación en este segundo semestre para que no se rompa la regla fiscal, seguramente deberá tener un recorte. Pero el recorte no puede afectar los proyectos que ya están comprometidos de vigencias anteriores, sino de aquellas otras inversiones o recortes en funcionamiento y otras medidas que tendrá que hacer el gobierno, pero no se pueden desfinanciar obras que ya vienen de concesiones ni de proyectos adjudicados", sostuvo.

En cuanto al recorrido que realizó en el punto advirtió que la doble calzada es una obra que debía terminarse en 18 meses y ya va en 54 evidenciando que uno de los retos está relacionado con la concertación con la autoridad ambiental un nuevo licenciamiento del uso de agua en el terreno para construir la nueva sede educativa Perpetuo Socorro ubicada en el sector de la María que abarca a 60 niños, lo que replantea los cronogramas de ejecución de la obra.

Señaló que espera el Instituto Nacional de Vías logre priorizar en el presupuesto los recursos que se requieren para que conecte hasta el municipio de Calarcá.

Además, dijo que comenzará una mesa de trabajo con la Alcaldía de Calarcá y los demás actores, para poder tener un consenso sobre la reubicación de la escuela y así garantizar la educación de los menores.