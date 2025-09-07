No hay recursos para culminar doble calzada Armenia-Calarcá, Gobierno Nacional priorizó otras obras

Armenia

Y es que se llevó a cabo la mesa #21 de seguimiento a las obras de la doble calzada Armenia- Calarcá con la participación de gremios, autoridades y la Contraloría donde fue ratificado que el proyecto terminará en el sector de La María y no hasta Calarcá.

La representante a la Cámara por el Quindío, Piedad Correal anunció que se espera en el mes de diciembre esté finalizada la doble calzada y están muy pendientes de la construcción de la nueva sede de la escuela El Perpetuo Socorro que pertenece a Calarcá porque debe ser reubicada ya que actualmente está en el sector de La María.

“Efectivamente realizamos mesa de seguimiento a las obras de la doble calzada Calarcá, Armenia, Armenia, Montenegro. En las instalaciones de la Contraloría General, se viene cumpliendo cronograma y se espera que al mes de diciembre ya está terminada esa doble calzada hasta la María“, informó.

Dijo que informaron en el marco de la mesa que culminarían el proyecto de la escuela en marzo del año 2026 una vez cumplan con todas las condiciones para generar la intervención correspondiente.

“Estamos pendientes de la construcción de la escuela que pertenece al municipio de Calarcá y allí entramos en contacto con la CRQ para agilizar efectivamente lo que es la presentación del proyecto de la escuela para poder obtener la licencia una vez se tenga el permiso de vertimiento y hacer la construcción de la escuela que aspiran terminar hacia el mes de marzo del año entrante y ya luego poder hacer la conexión entre la Doble Calzada y la Carretera Nacional allí en ese sector de la María", dijo.

Recursos para terminar la obra hasta Calarcá

Aseguró que faltan 120 mil millones de pesos para terminar la vía totalmente, sin embargo, dio a conocer que, ante la solicitud al Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Transporte y al Invías respondieron que debido al déficit fiscal han priorizado otras obras.

“En la intervención congresual que realicé al DNP, al Ministerio de Transporte y al Invías, pues nos han contestado que no se consagró el presupuesto para el año 2026 y que obviamente por el déficit fiscal pues ellos han priorizado otras obras. Entonces, es lamentable porque quedará sino hasta La María", aseguró.

En cuanto a la intervención en Armenia- Montenegro, afirmó: “Ya hay un avance de alrededor del 90% en la doble calzada Armenia - Montenegro y que se quedaron tareas puntuales para terminar la gestión catastral tanto para el pago del 10% que se resta de algunos predios. Entoncesse realizará una nueva mesa terminando octubre para hacerle seguimiento a estos compromisos".

Agregó que la solicitud está en agilizar las obras y que logren culminar el 30 de noviembre para no afectar la movilidad en plena época decembrina donde es alto el flujo de turistas en el departamento.