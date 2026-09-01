Exdirector UNGRD pide a Fiscalía investigar intereses mineros detrás de los incendios en el Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, le pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar la relación de los incendios forestales con la posible intención de expandir las zonas mineras en el Tolima.

Para Carrillo, resulta cuanto menos llamativo que solo el 8,4 % de las 2,3 millones de hectáreas que tiene el Tolima cuenten con títulos mineros, pero esas áreas concentren el 25 % de los incendios forestales, según imágenes satelitales.

“Una correlación no implica una causalidad, pero esa correlación debe investigarse porque es muy notorio. En otras cifras más claras, en el espacio de los títulos mineros hay 2,5 veces más incendios que fuera de ellos”, explicó el exdirector.

Los títulos a los que hace referencia Carrillo se hallan principalmente en municipios como San Luis, Valle de San Juan, Coello y Ortega. Sin embargo, le resulta todavía más llamativo que, en los alrededores de los títulos establecidos, a unos dos kilómetros del límite, la correlación se hace más notoria.

“Ahí hablamos de cuatro veces más incendios de los que se presentan en el resto del departamento. Es un patrón que debe estudiarse porque claramente la degradación ambiental, si a alguien le conviene, es a quienes explotan el territorio. No es lo mismo buscar la autorización para realizar minería en lugares degradados que no tienen mayores servicios ecosistémicos, que hacerlo en una reserva natural”, detalló.

El dirigente político señaló que en otros países se han provocado incendios forestales para expandir la frontera minera, lo que ha obligado a modificar su normatividad.

“Por eso, en muchos países, cuando un terreno es consumido por un incendio forestal, queda durante 30 años prohibido su aprovechamiento o cambio de uso. Esa es una legislación que existe en países para proteger las reservas naturales de manos criminales que quieran degradar el territorio para luego aprovecharlo económicamente”, advirtió.

En ese sentido, Carlos Carrillo manifestó que en Colombia debería implementarse una medida similar para evitar que la provocación de incendios forestales se convierta en una herramienta para la expansión de las zonas de explotación minera.

Su versión apunta a intereses económicos o corporativos detrás de los incendios forestales, contrario a lo expuesto por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que apunta a intereses subversivos o políticos.

“De manera muy irresponsable, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha venido echando a andar una narrativa de que detrás de los incendios forestales hay grupos narcoterroristas, que nunca es claro a qué se refieren, tratando de distraer a la opinión pública de lo importante, que es darles una solución a los tolimenses”, concluyó.