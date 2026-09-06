Explotación sexual infantil: Operativo internacional contra la pornografía deja cuatro capturados

Justicia

Jueces de Control de Garantías enviaron a prisión a cuatro personas que según la Fiscalía General de la Nación estarían involucradas en la producción, almacenamiento, distribución y circulación de material de abuso sexual infantil.

Las investigaciones fueron adelantadas por la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), en coordinación con autoridades nacionales e internacionales.

Uno de los casos se conoció a partir de información de la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños (ICSE) de INTERPOL. Con esos datos, las autoridades ubicaron en Armenia, Quindío, a una mujer que, según la Fiscalía, habría realizado registros audiovisuales de agresiones sexuales contra su hija cuando la niña tenía aproximadamente un año.

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En otro caso, una alerta emitida por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) permitió detectar en Soacha, Cundinamarca, una dirección IP asociada a un teléfono celular desde el cual presuntamente se distribuía material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con la Fiscalía, el dispositivo pertenecía a un hombre que, además, habría agredido sexualmente a su hijastra, de siete años, y producido fotografías y videos de las agresiones.

En una tercera investigación, adelantada con la Dijín de la Policía Nacional y autoridades de Aragón, España, fueron capturados en Pitalito, Huila, y Cartagena, Bolívar, Leonardo Muñoz Claros y José Raúl Sabalza Cortés.

A la cárcel supuestos integrantes de red de tráfico internacional de pornografía infantil. Foto: Getty Images Ampliar A la cárcel supuestos integrantes de red de tráfico internacional de pornografía infantil. Foto: Getty Images Cerrar

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la Fiscalía, ambos habrían utilizado una aplicación de mensajería para compartir archivos con contenido sexual que involucraba a menores de edad. Muñoz Claros es señalado de distribuir 1.223 videos, mientras que Sabalza Cortés, al parecer, recibió y posteriormente difundió este material.

A los cuatro procesados les fueron imputados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, delitos como pornografía con personas menores de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años, acto sexual con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento y acto sexual violento agravado.

Ninguno aceptó los cargos. No obstante, los jueces impusieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad en centros de reclusión ante la gravedad de los hechos investigados y la contundencia de los elementos materiales probatorios recopilados.