Murió el pastor Darío Silva Silva, fundador de Casa Sobre la Roca

“Con profunda tristeza, pero con gratitud a Dios por una vida que dejó huella”, señaló la congregación en un comunicado en el que destacó la trayectoria de Silva-Silva y su dedicación a la enseñanza de la Palabra y al acompañamiento espiritual de miles de familias en Colombia y otros lugares del mundo.

“Hoy despedimos a un hombre cuya voz, liderazgo y compromiso con el evangelio marcó profundamente a generaciones”, indicó Casa Sobre la Roca.

La iglesia resaltó además que su vida estuvo dedicada a proclamar a Jesucristo, formar discípulos y llevar un mensaje de fe, esperanza y transformación.

Para la congregación, su muerte deja un vacío entre quienes lo conocieron y acompañaron durante su ministerio, pero también un legado espiritual que, según señalaron, continuará a través de las personas que hicieron parte de su obra.

Casa Sobre la Roca agradeció las expresiones de solidaridad, las oraciones y los mensajes recibidos de iglesias, instituciones, amigos y creyentes tras conocerse la noticia.

La organización informó que próximamente dará a conocer los detalles de las ceremonias de despedida, homenajes y demás actos conmemorativos. También pidió que la información sobre estos acontecimientos sea consultada exclusivamente a través de sus canales oficiales.

El legado de Darío Silva Silva

Darío Silva-Silva nació en Tarqui, Huila, en 1938. Fue pastor, teólogo, escritor, evangelista y fundador de Casa Sobre la Roca, iglesia cristiana que creó junto con su esposa, Esther Lucía Ángel, en Bogotá, en 1987.

Su acercamiento al cristianismo ocurrió en medio de una etapa de crisis personal. A partir de entonces comenzó un proceso de formación espiritual y teológica que terminaría llevándolo a dedicar su vida al liderazgo religioso.

El primero de septiembre de 1987 fundó Casa Sobre la Roca, inicialmente con un grupo de 72 personas. Con el paso de los años, la congregación amplió su presencia y Silva-Silva se consolidó como uno de sus principales referentes.

Como escritor, publicó diferentes obras de contenido cristiano y desarrolló una extensa labor de enseñanza y predicación. Su trabajo estuvo enfocado principalmente en la interpretación de la Biblia, la formación espiritual y el fortalecimiento de la familia.

Durante décadas estuvo al frente de Casa Sobre la Roca y acompañó el crecimiento de la congregación. Su figura también estuvo ligada a la formación de nuevos líderes y a la expansión de la iglesia.

La iglesia señaló que continuará informando sobre los actos de despedida y pidió respeto y atención a la información oficial durante las próximas horas.