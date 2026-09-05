Capturan en Córdoba a alias ‘Machín’, quien sería uno de los más buscados en el Suroeste antioqueño. Foto: prensa Policía de Córdoba.

Montería

La Policía de Córdoba reportó la captura de alias ‘Machín’, quien sería un presunto integrante del Clan del Golfo. El procedimiento judicial se habría adelantado en la vía que comunica a la subregión del San Jorge con la ciudad de Montería.

“La captura fue realizada por unidades adscritas al servicio de Policía que, durante actividades de registro, control, identificación y verificación de antecedentes, establecieron que esta persona presentaba un requerimiento judicial vigente. De esta manera, los uniformados hicieron efectiva la orden de captura como resultado de los controles permanentes desplegados en corredores viales y puntos estratégicos de esta región del país”, indicaron las autoridades.

De acuerdo con la investigación, “alias ‘Machín’ habría desempeñado funciones relacionadas con su componente armado en el Suroeste de Antioquia. Asimismo, estaría vinculado con actividades delictivas relacionadas con homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes”.

“La ubicación y captura de esta persona en jurisdicción de Planeta Rica representa un resultado significativo dentro de las acciones orientadas a afectar las capacidades de estructuras criminales vinculadas con hechos de violencia y economías ilícitas”, agregó la Policía de Córdoba.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado.