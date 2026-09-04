Migración Colombia ejecuta dos expulsiones en Cartagena y Montería

Migración Colombia fortalece los controles de seguridad y verificación migratoria en el país. Como resultado de estas acciones, detectó en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena a un ciudadano peruano requerido por autoridades de su país y adelantó la expulsión de dos ciudadanos extranjeros que representaban un riesgo para la salud pública y la tranquilidad en Cartagena y Montería.

El primer caso se registró durante el control migratorio de un vuelo procedente de Lima, Perú, en la terminal aérea de Cartagena. Al realizar la verificación correspondiente, oficiales de Migración Colombia identificaron que el ciudadano extranjero registraba una Circular Roja de Interpol, solicitada por las autoridades peruanas por el delito de tenencia ilegal de accesorios y municiones, el cual quedó en manos de la Policía Judicial.

De otra parte, en Cartagena, durante un operativo realizado en el sector de Playa Hollywood, en El Laguito, la autoridad migratoria, en coordinación con la Secretaría del Interior y la Policía Metropolitana de Cartagena, identificó y expulsó del país a una ciudadana extranjera con comparendos por consumo de drogas en lugares prohibidos e irrespetos hacia la autoridad.

Esta mujer registraba antecedentes en los sistemas de información de las autoridades por reiterados comportamientos contrarios a la convivencia, situación que motivó la medida administrativa.

En Montería, Migración Colombia también hizo efectiva la expulsión de un ciudadano extranjero que registraba sentencias judiciales condenatorias ejecutoriadas, relacionadas con comportamientos contrarios a la convivencia, información que fue plenamente verificada durante el procedimiento.

“Seguimos atendiendo las instrucciones del Presidente de la República y fortaleciendo el trabajo articulado con las diferentes autoridades para contribuir a la recuperación de la seguridad en el país. Buscamos garantizar el ejercicio de la autoridad migratoria y prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia”, afirmó el director general de Migración Colombia, CR (r) José Luis Castañeda Tiria.

Estos resultados en seguridad demuestran la importancia de los mecanismos de verificación que permiten identificar situaciones que requieren la intervención inmediata y medidas de la autoridad migratoria.