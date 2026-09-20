Evenepoel logró su cuarto título en el Mundial de ciclismo de contrarreloj: resultados de la prueba

Remco Evenepoel conquistó este domingo en Montreal, Canadá, su cuarto título mundial consecutivo de contrarreloj al imponerse con autoridad al italiano Filippo Ganna y al francés Paul Seixas en la contrarreloj masculina de la jornada inaugural de los Campeonatos del Mundo de ciclismo en ruta.

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Evenepoel completó los 39,2 kilómetros del recorrido en 44 minutos, 53 segundos y 13 centésimas, a una velocidad media de 52,4 kilómetros por hora, y aventajó a Ganna en 57,31 segundos.

El joven francés Paul Seixas completó el podio, a 1 minuto y 13,04 segundos del ganador, por delante del estadounidense Brandon McNulty, cuarto a 1:25,27, y del sueco Jakob Söderqvist, quinto a 1:26,18, que sufrió una caída en el tramo final aunque pudo continuar.

Con su victoria, Evenepoel prolongó un dominio en la especialidad. El belga ya había ganado los Mundiales de 2023, 2024 y 2025 y se convirtió en Montreal en el primer ciclista que encadena cuatro títulos mundiales de contrarreloj.

Evenepoel reveló que apenas necesitó unos kilómetros para comprobar que estaba marcando diferencias. “Después de seis kilómetros tuvimos una referencia de tiempo personal y sabía que ya estaba por delante del resto”, señaló.

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El mexicano Isaac del Toro, que llegaba a los Mundiales tras imponerse el pasado fin de semana en el Gran Premio de Montreal, terminó sexto, con un tiempo de 46:31,96, a 1:38,83 de Evenepoel. El español Iván Romeo concluyó en la decimoquinta posición, con 47:06,26, a 2:13,13 del campeón mundial.

¿Cómo les fue a los colombianos en la prueba contrarreloj?

Walter Vargas terminó en el puesto 37 a 3 minutos y 48 segundos, mientras que Brandon Rivera lo hizo en la casilla 45 a 5 minutos y 53 segundos.

Durante la semana se disputarán las diferentes pruebas de la Campeonado del Mundo, teniendo como día estelar el domingo 27 de septiembre con la competencia de ruta, donde se espera la participación de Nairo Quintana, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita y Wilmar Paredes, quien reemplazó a Egan Bernal.