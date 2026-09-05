🔴 Schalke 04 Vs. Bayern Múnich EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido con Luis Díaz

Schalke 04 y Bayern Múnich se enfrentan en el estadio Veltins-Arena este sábado, en juego por la segunda fecha de la Bundesliga. El equipo Bávaro busca conservar su andar ideal en la presente temporada, registrando tres triunfos en igual número de partidos disputados.

En la Liga de Alemania, el Bayern viene de golear 5-1 en su estreno al Stuttgart; mientras que a lo largo de la semana goleó como visitante 1-4 al Osnabrück de la segunda división. En ambos partidos estuvo presente Luis Díaz.

Schalke 04, por su parte, viene de caer goleado 3-0 por el Augsburgo en la primera fecha del campeonato, resultado que lo tiene en la última posición del campeonato.

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