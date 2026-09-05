🔴 Schalke 04 Vs. Bayern Múnich EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido con Luis Díaz
El Veltins-Arena acoge el compromiso por la segunda fecha de la Bundesliga.
Schalke 04 y Bayern Múnich se enfrentan en el estadio Veltins-Arena este sábado, en juego por la segunda fecha de la Bundesliga. El equipo Bávaro busca conservar su andar ideal en la presente temporada, registrando tres triunfos en igual número de partidos disputados.
En la Liga de Alemania, el Bayern viene de golear 5-1 en su estreno al Stuttgart; mientras que a lo largo de la semana goleó como visitante 1-4 al Osnabrück de la segunda división. En ambos partidos estuvo presente Luis Díaz.
Schalke 04, por su parte, viene de caer goleado 3-0 por el Augsburgo en la primera fecha del campeonato, resultado que lo tiene en la última posición del campeonato.
Siga acá el minuto a minuto del partido Schalke 04 Vs. Bayern Múnich
¡Atajadón de Karius!
Remate de Brown al interior del área que el portero logra desviar al tiro de esquina. Lo sigue buscando el Bayern Múnich.
¡Por poco!
Muy cerca de abrir el marcador la visita, remate desviado de Alphonso Dvavies.
Lo intentó Lucho
Gran acción individual del guajiro sobre la banda izquierda, que termina con un resbalón suyo en el área.
Comienza el partido
Con Luis Díaz titular, Bayern Múnich ya visita al Schalke 04.
Cuatro titularidades en cuatro partidos
Luis Díaz ha sido titular en todos los partidos del Bayern Múnich en la presente temporada. El colombiano registra una anotación.
Luis Díaz, titular con el Bayern Múnich
Bienvenidos al minuto a minuto del partido Schalke 04 Vs. Bayern Múnich, por la segunda fecha de la Bundesliga.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...