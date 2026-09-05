Policía hace acompañamiento a las elecciones cafeteras en Caldas con más de 1.300 hombres

Caldas

La Policía en Caldas puso en marcha un dispositivo especial con más de 1.300 uniformados para reforzar la seguridad durante las elecciones cafeteras que se cumplen este sábado.

El despliegue incluye capacidades humanas, logísticas y tecnológicas, con presencia en municipios y zonas rurales para prevenir hechos que puedan afectar a caficultores, trabajadores y comunidades.

Las autoridades anunciaron acciones de prevención, vigilancia y control, además de un acompañamiento permanente en las zonas donde se concentra la actividad.

El dispositivo también contempla la articulación con las autoridades político-administrativas para atender situaciones que puedan presentarse y fortalecer las condiciones de seguridad en el territorio.

Datos de la jornada

Para los comicios estarán habilitadas 287 mesas y cerca de 19.333 caficultores podrán votar.

La policía invitó a las familias cafeteras a participar de la jornada de manera tranquila y responsable, mientras mantiene el despliegue de seguridad para acompañar el desarrollo de la cosecha en Caldas.