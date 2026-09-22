Desde junio, más de 1.800 hectáreas en Caldas han resultado afectadas por 94 incendios forestales

Caldas

Entre agosto y septiembre de 2026, han aumentado los incendios forestales en un 63,8 % en Caldas, siendo La Dorada y Anserma los municipios más afectados. Paula Andrea Loaiza, secretaria de Medio Ambiente de Caldas, explica que las llamas afectan enormemente el uso del suelo, los cultivos y el recurso hídrico.

“Desde junio hasta lo que llevamos de septiembre, se han presentado 94 incendios afectando 1.812 hectáreas, nos hemos articulado con la Jefatura de Gestión del Riesgo y organismos de socorro. Es importante señalar que por el fenómeno de ‘El Niño’ la velocidad de los vientos puede aumentar desencadenando un gran incendio, de los cuales, la mayoría son provocados, pero también por mala disposición de residuos”.

De acuerdo a los reportes del IDEAM, el incremento de las temperaturas se dará después de noviembre, por lo que resaltan que la preparación y capacitación de las autoridades y de la comunidad enfocada a prevenir quemas forestales y hacer un uso eficiente del recurso hídrico, es primordial, ya que se registran bajos niveles de agua en las zonas rurales, especialmente.

Las labores son de manera articulada entre dicha cartera departamental, la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, las alcaldías, los 32 cuerpos de bomberos, la Defensa Civil y otras entidades para enfrentar amenazas como el acelerador climático, dinámica del fuego y epicentro territorial.

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“El SISEC es un sistema coordinador de emergencias a donde llegan los reportes de emergencias del departamento, con esos datos, nosotros hacemos analítica para identificar el porcentaje de afectaciones de un incendio, sus generadores, entre otros detalles. Entre la secretaría, la jefatura y las alcaldías hacemos trazabilidad. Hay que tener en cuenta que el pico de la temporada de sequía será en noviembre de 2026 hasta febrero de 2027”, explica Daniel Cano, coordinador del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias de Caldas.

El 31 de diciembre culminarán los contratos de los bomberos en los municipios, por eso hace un llamado a las administraciones municipales a apropiar los recursos, sugiere que se deben establecer vigencias futuras para lograr la continuidad en la atención de emergencias a partir del 1 de enero de 2027.

Los incendios se concentran en La Dorada donde se han quemado 1.352 hectáreas desde julio pasado; Anserma, con 104 hectáreas y en el resto del departamento han resultado afectadas 126.5 hectáreas.