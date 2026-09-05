Capturado en Caldas ciudadano español que era requerido por la Interpol por presunta estafa

Villamaría

Las autoridades capturaron en Villamaría, Caldas, a un ciudadano español de 47 años que era requerido por una Notificación Roja de Interpol, solicitada por la Audiencia Provincial de Alicante, España, por el delito de estafa.

El procedimiento se cumplió durante la tarde del 2 de septiembre y contó con la participación de Migración Colombia y las policías de Colombia y España. Para ubicarlo se realizaron labores de seguimiento, análisis de información y actividades de policía encubierta, además del uso de drones.

Según la investigación, el hombre habría participado junto con otras tres personas en una operación comercial realizada en 2007, relacionada con una letra de cambio por 70.000 euros.

De acuerdo con las autoridades españolas, el dinero comprometido en la operación presuntamente no fue entregado y posteriormente la letra de cambio habría sido endosada a un tercero que desconocía la situación. El caso derivó en acciones judiciales y en el requerimiento internacional.

Le puede interesar: Juan Carlos Martínez, uno de los vinculados a ‘Las marionetas’, fue condenado a 62 meses de prisión

Durante las verificaciones en Colombia también se estableció que el extranjero estaría relacionado con investigaciones por violencia intrafamiliar, hurto calificado y trata de personas. Tras su captura, quedó a disposición de las autoridades competentes.

La Policía destacó que el procedimiento es resultado de la cooperación internacional para ubicar personas requeridas por la justicia. El detenido permanecerá a disposición de las autoridades mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes, incluidos los relacionados con su eventual extradición.