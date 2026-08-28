En Caldas, 19.333 personas están habilitadas para votar en elecciones cafeteras el 5 de septiembre

Caldas

Están habilitados 19.333 caficultores para votar en Caldas, departamento donde hace cuatro años hubo una participación del 79 %, por lo que se espera que para esta edición de las elecciones cafeteras sea igual o mayor. Además, 533 personas están habilitadas para votar de manera electrónica en este departamento.

Natalia Yepes, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros en Caldas indica que la jornada se desarrollará en 288 mesas de votación desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. “La federación implementó el sistema de voto electrónico que va del 1 al 3 de septiembre, los caficultores se inscribieron para ejercer su derecho durante las fechas previstas. Se hace porque sabemos que para algunos no es fácil que asistan a las urnas del 5 de septiembre; este año tenemos 1.904 candidatos, 157 listas y 9 planchas”.

¿Cómo será la jornada de votaciones el próximo 5 de septiembre?

“Les decimos a todos los caficultores que el documento principal para votar es su cédula de ciudadanía porque en el listado aparecen registrados con este. Tal vez hay caficultores que extraviaron su cédula cafetera y creen que por eso no podrán acceder al voto, les damos un parte de tranquilidad que con su documento de identidad podrán acercarse a los puestos de votación desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde”, explica Mateo León, coordinador gremial del comité en el departamento.

Agrega que a los cafeteros les entregarán dos tarjetones; uno gris para el comité municipal (12) y otro verde para el comité departamental (1), al final les entregarán sus certificados electorales para garantizar que hizo parte del proceso democrático de los 100 años de la federación nacional y tendrán beneficios por haber ejercido su derecho al voto.

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El día de las elecciones se realizará el preconteo y 10 días después, la comisión de escrutinio definitivo dará a conocer los resultados oficiales.

Las elecciones cafeteras contarán con el acompañamiento de la Policía Nacional y de la Misión de Observación Electoral (MOE) para fortalecer las garantías de transparencia, seguridad y confianza durante las jornadas de votación.