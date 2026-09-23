Capturan a alias “Chicharro” en Aguadas, Caldas perteneciente a la estructura criminal el Mesa

Manizales

En desarrollo de las acciones investigativas orientadas a contrarrestar el tráfico local de estupefacientes y las conductas delictivas asociadas a esta actividad, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) se desplazaron hasta el municipio de Caldas, Antioquia, donde hicieron efectiva una orden de captura contra una persona requerida por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este procedimiento se suma a los resultados obtenidos durante la operación “Dos Trece”, mediante la cual fueron capturados inicialmente diez integrantes de esta estructura. De esta manera, asciende a 11 el número de personas detenidas dentro de esta ofensiva investigativa contra el grupo delincuencial “El Mesa”.

Las acciones desarrolladas buscan debilitar las capacidades criminales y la cadena de comercialización de sustancias ilícitas, impactando las fuentes de financiación de la estructura y contribuyendo a la prevención de delitos conexos, entre ellos homicidios selectivos y lesiones personales.

Una vez materializada la captura, el indiciado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente. Luego de surtirse las respectivas audiencias, un juez impuso medida de aseguramiento intramural.

La Policía Nacional continuará fortaleciendo las capacidades investigativas y operativas, para identificar, individualizar y judicializar a quienes participen en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y demás manifestaciones delictivas que afecten la seguridad y convivencia ciudadana.