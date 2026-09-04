Investigan presunta intoxicación con droga sintética en colegio privado Armenia, padres denuncian

Armenia

No hay derecho, en un colegio privado en Armenia, un estudiante resultó intoxicado con una droga sintética, otro estudiante habría diluido tusi en un termo con agua y lo repartió, uno de los estudiantes terminó en urgencias, los padres piden sanciones ejemplares.

El caso se presentó en el colegio San Luis Rey de Armenia, donde los mismos padres enviaron un derecho de petición a la rectoría de la institución educativa donde relatan lo que sus hijos del grado noveno relataron lo que habría ocurrido.

Una de las madres de familia esto le dijo a Caracol Radio Armenia “primero que todo pues quiero darles las gracias por permitirnos este espacio para poder hacer pública la inconformidad y denuncia que tenemos los papás del grado noveno en el colegio San Luis”

Y relata “la verdad estamos totalmente consternados porque el día lunes uno de los estudiantes ingresó sustancias alucinógenas al colegio y al parecer de manera premeditada pues él cogió la bolsa de tusi y la diluyó en un termo de agua de uno de los alumnos del grado noveno C y lo repartió, hubo otros niños que también consumieron de ese mismo termo, pero pues que tuvimos solamente un niño que sí realmente estuvo muy afectado, tanto que tuvieron que llevarlo a la enfermería del colegio y seguido a eso tuvieron que llevarlo a urgencias donde le hicieron su prueba toxicológica y salió positiva para tusi.

La madre de familia en su denuncia indica además “Los padres del grado noveno C. estuvimos ayer en la mañana en el colegio desde las 7 de la mañana pidiendo hablar con el rector y nos encontramos con gran sorpresa que el padre no quiso hablar con nosotros, no nos quiso atender., citaron a un comité, a un consejo de convivencia urgente y nos dijeron que nos iban a atender después de esta reunión, pero definitivamente el padre no nos atendió.

Estuvimos de 7 de la mañana a 12 del día esperando poder hablar con el padre rector, pero pues no pasó. Nos dijeron simplemente que teníamos que esperar al debido proceso.

Solicitud de los padres de familia a las directivas del colegio San Luis Rey “Nosotros no desconocemos que el debido proceso obviamente se tiene que llevar a cabo, pero le pedimos al padre (rector) que por lo menos de manera inmediata separara al niño implicado o a los niños implicados del resto de los niños porque pues realmente representan un peligro para todos los niños, no solo noveno C, sino todos los niños que hay en el colegio”

La madre de familia que prefirió hacer la denuncia anónima agregó “nos encontramos con gran sorpresa con que el colegio hasta que reúna como todas las pruebas y todo lo que tiene que hacer, pues no ha tomado eh ninguna medida inmediata con él con el muchacho en cuestión o con los muchachos pues implicados.

Como protesta algunos padres no enviamos los niños a clases en el grado de noveno C decidimos que los niños ayer a manera de protesta no se presentaron a estudiar y efectivamente pues no los enviamos y nos encontramos con que obviamente el colegio tiene que seguir con su proceso académico. Dieron clase algunos profesores, otros no, les pusieron notas de uno por no haber presentado unos trabajos que tenían programados para el día de hoy.

La coordinación lo único que nos dijo es que era que el uno pues era provisional mientras los niños volvían y asistían al colegio.

Derecho de petición de padres de familia al rector del colegio San Luis Rey de Armenia. Foto: Cortesía padres de familia Ampliar Derecho de petición de padres de familia al rector del colegio San Luis Rey de Armenia. Foto: Cortesía padres de familia Cerrar

La madre indignada relató “al niño que cometió esta esta falta tan grave el colegio lo único que hizo que fue cambiarlo de salón, lo cambiaron de noveno C a noveno B, y el niño de una manera muy fresca porque digamos que él está disfrutando como de sus no sé, de lo que está pasando en este momento, les dijo a los compañeritos de noveno B que no se preocuparan que a ellos no les iba a hacer absolutamente nada.

Entonces, es muy complejo y es muy frustrante sentir que él en este momento siente que tiene el dominio, que el colegio no nos quiere dar una respuesta, no nos quiere dar un apoyo, y que nosotros ya no tenemos como la confianza suficiente para poder decir, “El niño en este momento se encuentra bien cuidado y bien protegido en el colegio.”

La madre fue clara en afirmar “El colegio se ha caracterizado por eso, porque es un muy buen colegio, porque está pendiente de sus alumnos, porque no permite que situaciones de estas se presenten, pero en este momento pues nos sentimos un poquito abandonados porque no tenemos ninguna respuesta y estos estos chicos implicados están asistiendo clase como si nada.

Queremos hacer una denuncia pública no tanto para ir en contra del colegio, sino porque necesitamos apoyo, porque necesitamos una respuesta, porque necesitamos velar por el bienestar y la seguridad de todos nuestros hijos, tengan 10, 11, 12 años, 15, 16, estén a punto de graduarse, porque, así como le pasó esto a un niño de noveno le puede pasar a un niño de cualquier otro grado.

Parte del comunicado del rector del Colegio San Luis Rey de Armenia. Foto: Cortesía padres de familia Ampliar Parte del comunicado del rector del Colegio San Luis Rey de Armenia. Foto: Cortesía padres de familia Cerrar

A través de un comunicado enviado a los padres de familia, el rector del colegio San Luis Rey de Armenia, Fray Antonio José Grisales señaló que a raíz de los hechos de convivencia ocurridos el 31 de agosto, activaron la ruta de atención para la convivencia escolar.

En el documento expresa que desde el primer momento el colegio ha tomado el caso con la mayor seriedad, responsabilidad y respetando el debido proceso tanto para los afectados como para los estudiantes implicados teniendo en cuenta que son menores de edad.

Además, el rector indica que debido a que los hechos superan el ámbito escolar han remitido la información a las entidades correspondiente como ICBF; Policía de infancia y adolescencia, Procuraduría, defensoría del pueblo, y secretaria de educación y salud.