Ataque con drones explosivos contra estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander

Norte de Santander.

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registra en el Catatumbo.

La estación de Policía del corregimiento de Guamalito, jurisdicción del municipio de El Carmen, Norte de Santander, fue atacada con drones cargados con explosivos.

De manera preliminar, tres policías habrían resultado heridos durante esta acción violenta.

Sin embargo, el balance permanece en verificación, debido a que la situación continúa en desarrollo.

De acuerdo con información preliminar, presuntos integrantes del ELN estarían detrás de esta nueva acción contra la Fuerza Pública.

El ataque genera nuevamente preocupación en esta zona del Catatumbo, donde persisten las acciones armadas contra la Fuerza Pública.

Esta situación se registra de manera paralela a otro ataque en Ocaña, donde el Batallón Santander también fue blanco de un ataque con drones.

En ese hecho, de manera, cuatro uniformados resultaron heridos, mientras que además fue atacada una aeronave de la Fuerza Aeroespacial.

Las autoridades mantienen los operativos en ambos municipios y avanzan en la verificación de los hechos y en el establecimiento del balance definitivo de las personas afectadas.