“El presidente De La Espriella ha venido más veces que Petro”: secretario de Seguridad del Valle

Valle del Cauca

El presidente Abelardo De La Espriella visita nuevamente el Valle del Cauca para hacer seguimiento a las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto.

Desde el Gobierno departamental destacaron la presencia del jefe de Estado y la articulación que se viene dando con las autoridades locales para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

El secretario de Seguridad, Guillermo Londoño, aseguró que, en menos de un mes de gobierno, De La Espriella ya ha visitado más el Valle del Cauca que Gustavo Petro durante los dos años y medio que le correspondieron a la actual administración departamental.

“El presidente de la República Abelardo de la Espriella, ha venido más veces que los dos años y medio que tuvimos al presidente Petro y eso es realmente una muy buena señal que nosotros celebramos” señaló.

Este sábado, el presidente estará en Buga, donde visitará la Basílica del Señor de los Milagros, el Instituto Educativo ITA y el corregimiento de Pueblo Nuevo, para luego trasladarse a Cali, donde se reunirá con la comunidad damnificada del barrio Cuarto de Legua.

La Gobernación del Valle también espera que esta nueva visita permita avanzar en otros temas prioritarios para el departamento, especialmente en materia de seguridad.