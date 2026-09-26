CVC alerta sobre afectación en humedal en el centro del Valle por incendio forestal

Para la CVC, más allá del fuego, lo que está en juego es la biodiversidad, el agua y los procesos ecológicos que sostienen la vida en la región.

El Humedal Tiacuante, también conocido como Ciénaga El Conchal, volvió a ser protagonista de una emergencia ambiental el pasado 22 de septiembre de 2026, cuando un incendio se propagó en varios sectores, especialmente en Guadalajara de Buga de este ecosistema estratégico del valle geográfico del río Cauca.

Durante la visita de control y vigilancia realizada en el predio Sandrana, profesionales de la CVC constataron la presencia de focos activos de fuego, incluso en áreas próximas a espejos de agua.

La inspección reveló vegetación herbácea, arbustiva y material vegetal seco consumido por las llamas, lo que confirma una afectación directa sobre la cobertura vegetal de la Franja Forestal Protectora y los hábitats naturales del humedal.

Es importante precisar que el incendio no ocurrió en cultivo de caña, como se especuló en redes sociales, sino en el ecosistema de humedal, un espacio natural que cumple funciones esenciales, para la regulación hídrica, conservación de biodiversidad, provisión de hábitat y almacenamiento de agua.

Durante la visita, se recogió información de la comunidad que sugiere que el incendio pudo haber sido provocado de manera intencional.

El incendio en el Humedal Tiacuante no solo representa una pérdida de vegetación, sino una amenaza directa a la biodiversidad y a los procesos ecológicos que sostienen la vida en el valle geográfico del río Cauca.