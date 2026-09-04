Alcalde de Cali plantea que Tren de Cercanías sea eje de la reconstrucción tras el terremoto

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, sostuvo una reunión con el presidente Abelardo de la Espriella, esta vez en Bogotá, para revisar los avances en la recuperación de la ciudad tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Entre los temas abordados estuvieron los decretos de emergencia, que, según el mandatario, se encuentran en su fase final de firma y permitirán contar con los recursos necesarios para continuar atendiendo la emergencia.

Durante el encuentro, Eder le planteó al jefe de Estado que el Tren de Cercanías sea el eje conductor de la reconstrucción de Cali.

“El presidente de nuevo expresó su compromiso y ordenó que se retomara a la mayor brevedad ese proyecto de región. Eso es muy importante porque el tren atraviesa todo el corazón de Cali, impulsa la reconstrucción urbana y generará miles de empleos”, expresó el alcalde.

En cuanto a las edificaciones afectadas por el terremoto, el alcalde indicó que espera entregar la próxima semana detalles sobre la primera fase de demolición y reconstrucción de algunos de estos inmuebles.

Durante la reunión, Éder también le señaló al presidente la importancia de retomar el fortalecimiento de la seguridad en Cali y las acciones para combatir a las estructuras delincuenciales.

“Nosotros hemos hecho un gran trabajo con la Fuerza Pública para mantener la ciudad en paz luego de esta tragedia, pero ya es hora de que volvamos a pasar a la ofensiva contra los delincuentes que siguen cometiendo homicidios”, agregó.

Finalmente, el alcalde confirmó que espera que el presidente Abelardo de la Espriella visite nuevamente la capital vallecaucana en los próximos días.