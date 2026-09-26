Por presunto tráfico de cocaína, alianzas con ELN y hurtos en el mar, cayó cabecilla de Los Shottas

Por tráfico de cocaína, alianzas con el ELN y hurtos en el mar, cayó cabecilla de Los Shottas

Por presunto tráfico de cocaína, alianzas con el ELN y hurtos a embarcaciones, fue capturado por la Policía Valle, alias “Pineda”, señalado cabecilla zonal de la banda criminal Los Shottas en los sectores de Juanchaco y La Barra, zona rural de Buenaventura.

El hombre fue ubicado en la playa de La Barra, donde se hizo efectiva una orden de captura por concierto para delinquir agravado, dentro de una investigación de la Policía.

Según el expediente, alias “Pineda” sería uno de los coordinadores del envío de clorhidrato de cocaína hacia países de Centroamérica y estaría involucrado en una presunta alianza entre Los Shottas y el ELN para ejercer control territorial en esta zona del litoral Pacífico.

Además, es investigado por presuntas extorsiones a personas vinculadas con la minería ilegal, desplazamientos forzados y hurtos a embarcaciones.

La investigación señala que tendría más de 15 años de trayectoria delictiva y que registra cinco anotaciones judiciales por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; concierto para delinquir agravado; uso de menores para la comisión de delitos y rebelión.

Alias “Pineda” quedó a disposición de la justicia para responder por los hechos que se le atribuye