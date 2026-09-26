Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 sep 2026 Actualizado 16:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Por presunto tráfico de cocaína, alianzas con ELN y hurtos en el mar, cayó cabecilla de Los Shottas

Alias Pineda fue capturado en La Barra, Buenaventura. También es señalado de extorsiones y desplazamientos forzados

Por tráfico de cocaína, alianzas con el ELN y hurtos en el mar, cayó cabecilla de Los Shottas

Por tráfico de cocaína, alianzas con el ELN y hurtos en el mar, cayó cabecilla de Los Shottas

Por tráfico de cocaína, alianzas con el ELN y hurtos en el mar, cayó cabecilla de Los Shottas
Cali
Añadir Caracol Radio en Google

Por presunto tráfico de cocaína, alianzas con el ELN y hurtos a embarcaciones, fue capturado por la Policía Valle, alias “Pineda”, señalado cabecilla zonal de la banda criminal Los Shottas en los sectores de Juanchaco y La Barra, zona rural de Buenaventura.

El hombre fue ubicado en la playa de La Barra, donde se hizo efectiva una orden de captura por concierto para delinquir agravado, dentro de una investigación de la Policía.

Según el expediente, alias “Pineda” sería uno de los coordinadores del envío de clorhidrato de cocaína hacia países de Centroamérica y estaría involucrado en una presunta alianza entre Los Shottas y el ELN para ejercer control territorial en esta zona del litoral Pacífico.

Además, es investigado por presuntas extorsiones a personas vinculadas con la minería ilegal, desplazamientos forzados y hurtos a embarcaciones.

La investigación señala que tendría más de 15 años de trayectoria delictiva y que registra cinco anotaciones judiciales por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; concierto para delinquir agravado; uso de menores para la comisión de delitos y rebelión.

Alias “Pineda” quedó a disposición de la justicia para responder por los hechos que se le atribuye

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado