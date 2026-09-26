Empresarios de la ANDI anuncian apoyo a la reconstrucción del Valle: Buenaventura es la prioridad

Empresarios afiliados a la ANDI apoyarán el proceso de reconstrucción del Valle del Cauca tras el terremoto, con especial atención en Buenaventura, donde se requiere la reubicación de barrios y la recuperación de infraestructura de salud y educación.

El anuncio se conoció durante una junta directiva ampliada de la ANDI Valle del Cauca, en la que la gobernadora Dilian Francisca Toro pidió al sector privado participar mediante el mecanismo de obras por impuestos.

La mandataria señaló que el departamento pasó de la atención humanitaria inmediata a una etapa de reconstrucción y advirtió que Buenaventura enfrenta algunas de las necesidades más complejas.

“Buenaventura necesita mucho la ayuda de todos porque está bastante deteriorado. Por ejemplo, hay un barrio que hay que reubicarlo todo, que es El Jardín”, afirmó la gobernadora.

Entre las necesidades expuestas también están la infraestructura hospitalaria y varias instituciones educativas que requieren intervención tras la emergencia.

Lina Sinisterra, gerente de la ANDI Valle del Cauca, confirmó que el gremio llevará a sus empresas afiliadas el listado de proyectos priorizados por la Gobernación, con los recursos requeridos y las alternativas para participar en su ejecución.

“Estamos listos para socializar con los empresarios de la ANDI Valle del Cauca todo lo que tiene que ver con los distintos proyectos, las distintas iniciativas que está emprendiendo la Gobernadora para poder reconstruir el departamento”, señaló Sinisterra.

La dirigente empresarial explicó que la ANDI viene trabajando con la Gobernación para facilitar el uso del mecanismo de obras por impuestos y que también existe una articulación con Propacífico, entidad que concentra recursos aportados por el sector privado.

Por su parte, César Caicedo, presidente ejecutivo de Colombina, señaló que la magnitud de la emergencia hace necesario coordinar los esfuerzos públicos y privados.

“Es fundamental unir todos los esfuerzos. La magnitud del desastre es tan grande que no todo se va a poder subsanar, pero sí hay que articular los esfuerzos al máximo posible”, afirmó Caicedo.

El empresario recordó que, con liderazgo de Propacífico y el acompañamiento de diferentes sectores empresariales, se han reunido 220 mil millones de pesos para un fondo de reconstrucción, además de otros aportes realizados por empresas.

Caicedo también pidió agilizar los procesos de obras por impuestos. Según explicó, estos trámites tradicionalmente pueden tardar entre tres y seis años, por lo que consideró necesario que los recursos puedan llegar con mayor rapidez a las zonas afectadas.