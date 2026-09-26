Ataque con dos explosivos contra tropas del Ejército en Jamundí, Valle

Un ataque con dos artefactos explosivos contra tropas del Ejército se registró en el sector Las Piñas, sobre la vía que comunica al casco urbano de Jamundí con el corregimiento de Potrerito, corredor que conduce hacia el departamento del Cauca.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían lanzado dos artefactos contra una patrulla militar que se encontraba en un puesto de control.

Uno de los explosivos alcanzó a detonar, mientras que el segundo quedó sobre la vía sin activarse. El Ejército confirmó que no hubo afectaciones a las tropas ni a las personas que se encontraban en el sector.

El área fue acordonada y expertos antiexplosivos realizaron la destrucción controlada del artefacto que no había detonado, con el fin de evitar riesgos para quienes transitan por este corredor.

Las autoridades atribuyen preliminarmente el ataque al frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, estructura con presencia en esta zona del Valle del Cauca.

Este hecho se suma a otros incidentes registrados en Jamundí durante las últimas horas, entre ellos el hallazgo de otro artefacto explosivo cerca de la zona y la aparición de una pancarta en el casco urbano del municipio.