Clara Luz Roldan ratifica que será candidata a la alcaldía de Cali.

La exgobernadora del Valle y codirectora del partido de La U, Clara Luz Roldan González, aseguró que será candidata a la Alcaldía de Cali y advirtió que esta preparada para reconstruir a la capital del Valle después del impacto del terremoto del 10 de agosto pasado.

“Tengo experiencia, capacidad de gestión y una hoja de vida limpia, sin un proceso de investigación y lo haré además en honor a mi difunto hijo”, expresó Clara Luz Roldan González.

La actual codirectora del Partido de La U, ejerció como gobernadora en el periodo 2020–2023, luego de haber sido elegida con la más alta votación en la historia de la región con más de 953 mil votos.

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Recordó que durante su gestión en diversos cargos del servicio público logró ejecutar más de 2 mil obras, entre ellas las que logró como directora de Coldeportes en Barranquilla para los Centroamericanos, en Santa Marta para los Bolivarianos; en Cali para los Juegos Mundiales.

Roldán González, además de la Gobernación del Valle del Cauca, fue gerente de Indervalle, Gerente Departamental de la Contraloría General de la República, y en Cali ejerció como secretaria del Deporte y la Recreación, secretaria de bienestar social y desarrollo comunitario, secretaria general de obras públicas, subsecretaria de vivienda de Cali, consejera de paz, y concejal.

Frente al momento que vive Cali, Clara Luz Roldan González, comparó con el que le tocó afrontar, poco después de tomar posesión como gobernadora del Valle, cuando la pandemia obligó al confinamiento mundial.

“Los gobernantes la han tenido más difícil, por los estragos del terremoto y por ello felicito al presidente de la república, Abelardo de La Espriella y a su equipo de gobierno, como también, al alcalde de Cali, Alejandro Eder, y a la gobernadora, Dilian Francisca Toro, por la capacidad de respuesta tras la emergencia.