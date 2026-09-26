Destruyen maquinaria de las disidencias FARC usada para extraer oro ilegal del río Cauca

Una operación militar contra la minería ilegal golpeó las finanzas de las disidencias FARC, frente Jaime Martínez, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

Tropas del Batallón Pichincha ubicaron y destruyeron de manera controlada maquinaria utilizada para extraer oro ilegalmente del río Cauca, en los corregimientos de Bocas del Palo, Paso de la Bolsa y Villa Paz.

En el operativo fueron neutralizadas cuatro dragas artesanales, dos motores diésel de cuatro cilindros, dos máquinas clasificadoras, ocho motores industriales y otros elementos empleados para la explotación ilícita de oro.

Según el Ejército, la maquinaria estaría avaluada en más de 1.400 millones de pesos y tenía una capacidad de extracción estimada en 8.600 gramos de oro al mes.

Las autoridades calculan que esta actividad representaba ingresos superiores a 4.000 millones de pesos mensuales para las economías ilegales de la Jaime Martínez, por lo que la destrucción de estos equipos afecta una de sus fuentes de financiación en esta zona del Valle.

El coronel Juan Manuel Jaimes Rojas, comandante del Batallón Pichincha, explicó que la operación estuvo dirigida contra la explotación ilícita de yacimientos mineros y las rentas que obtiene este grupo armado.

La minería ilegal también deja impactos sobre el río Cauca y el territorio por la remoción de suelos, deforestación, pérdida de capa vegetal y contaminación de fuentes hídricas.

Esta es la segunda intervención reportada por el Ejército en el sector. En agosto, en Bocas del Palo, fueron destruidas otras dos unidades de producción minera utilizadas para la extracción ilegal de oro, con una capacidad estimada de 3.000 gramos mensuales.