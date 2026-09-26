Tras Iron, que lideró el presidente, Cali lanzó Operación Cristo Rey para recuperar el centro

Tras la Operación Iron, que lideró el presidente Abelardo De la Espriella, Cali puso en marcha la fase dos con la Operación Cristo Rey, una intervención de 30 días en el centro histórico de la ciudad.

El foco está puesto en El Calvario y Sucre, sectores tradicionalmente conocidos como ‘la olla’ de Cali y donde la administración distrital identifica problemas relacionados con el consumo de drogas, la presencia de habitantes de calle y situaciones que afectan a niños, niñas y adolescentes.

“Ya empieza la Operación Cristo Rey, que es la consolidación de este sector conocido como El Calvario o Sucre, lo que tradicionalmente ha sido reconocido como ‘la olla’ de Cali”, explicó el alcalde Alejandro Eder.

Durante los próximos 30 días se realizarán operaciones policiales y acciones de atención social, entre ellas jornadas de salud, atención a habitantes de calle, procesos de escolarización para menores y programas de desarrollo económico para emprendedores y pequeños empresarios.

La intervención también contempla recuperación de vías y espacio público, mejoramiento del alumbrado, paisajismo y renovación de redes de acueducto y alcantarillado.

Eder pidió poner atención al estado actual del sector y a las problemáticas sociales que se concentran en esta zona del centro de Cali.

“Quiero que miren bien este sector, cómo está, quiero que miren bien las vías, quiero que miren el estado no solo del entorno, sino también las problemáticas sociales que tenemos aquí”, señaló.

La Alcaldía instaló además un Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento diario a las acciones de seguridad, infraestructura y atención social que se desarrollarán durante esta nueva fase.

La Operación Cristo Rey también hace parte del proceso de recuperación del centro histórico, que incluye proyectos de renovación urbana como nuevas unidades habitacionales y la Estación Central del MIO.

La nueva intervención se pone en marcha después de la Operación Iron, que dejó 80 capturas tras 103 allanamientos realizados en seis comunas y 15 barrios, con siete estructuras criminales impactadas.