Policía reveló que ‘Zorro’ cabecilla del ELN, ordenó a ‘Firulais’ atentar contra De La Espriella

Dairo Ferizzola Rojas, alias ‘Firu’ o ‘Firulais’, presunto francotirador del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN capturado en Ocaña, Norte de Santander, habría sido contactado por alias ‘El Zorro’, señalado cabecilla de una comisión de esa estructura, para ejecutar un atentado de francotiro contra el presidente Abelardo De La Espriella. Según la investigación de la Policía, ‘Firulais’ fue designado directamente por este mando del ELN para cometer el ataque contra el mandatario.

‘Firulais’ es señalado como especialista en ataques de francotirador y como autor material de ataques que dejaron tres policías muertos. El 19 de junio de 2025 habría asesinado con un fusil de precisión a los patrulleros Herney Ospino Lasso y José Daniel Pedraza González en Río de Oro, Cesar, mientras realizaban controles cerca de la estación de Policía. En la investigación de ese hecho, testimonios y declaraciones juradas permitieron establecer que recibió un fusil calibre 5.56 mm acondicionado y un pago de $2 millones por orden de ‘El Zorro’.

Las autoridades también responsabilizan a ‘Firulais’ del asesinato del subintendente Andrés Felipe De La Hoz, ocurrido el 9 de febrero de 2026 en Guamalito, zona rural de El Carmen, Norte de Santander. Según la Policía, el uniformado también fue atacado mediante la modalidad de francotiro.

La identificación del señalado integrante del ELN avanzó después de que sufriera un accidente de tránsito en motocicleta tras el ataque de Río de Oro. Investigadores de la DIJIN cruzaron registros de ingreso al Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña con números telefónicos y lograron establecer su identidad. Posteriormente, testigos lo reconocieron mediante álbumes fotográficos elaborados por criminalística.

La DIJIN y la DIPOL ejecutaron la orden de captura en vía pública de Ocaña después de recibir información de inteligencia según la cual ‘Firulais’ pretendía abandonar la región para evadir a las autoridades. La Fiscalía le imputará homicidio agravado en persona protegida y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y solicitará que sea enviado a prisión.