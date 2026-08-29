Tres personas fallecieron este en un siniestro vial entre Manizales y Medellín

Caldas

Hacia las 2 de la tarde de este sábado 29 de agosto, cerca al municipio de La Pintada (Antioquia), sobre la vía Concesión Pacífico 3 que comunica a Manizales con Medellín, se presentó un siniestro vial donde un bus de servicio interdepartamental colisionó contra un camión dejando un saldo de tres fallecidos y 15 heridos.

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“El radio operador de Pacífico 3 nos llama solicitando apoyo por dicho choque en el kilómetro 81. Despachamos una tripulación en la ambulancia con personal hacia el lugar. Al llegar, ya se encontraban los bomberos de Supía y Marmato, al igual que el personal de emergencia de la concesión vial”, indica el comandante del Cuerpo de bomberos de La Pintada, Adrián Cardona.

Igualmente, con la comunidad del sector, apoyaron en el traslado en vehículos particulares de 10 pasajeros heridos hacia el hospital en Marmato y cinco a mencionada población antioqueña.

“En el sitio fallecen tres personas, entre ellas, el conductor del bus”, puntualiza el comandante Cardona.

La carretera lleva más de cuatro horas cerrada esperando a que las autoridades lleguen al sitio a realizar el levantamiento de los cuerpos. Además, las causas del choque son materia de investigación.