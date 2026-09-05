Cancillería pidió a Rusia y Ucrania detener el reclutamiento de colombianos para sus fuerzas armadas

La Cancillería confirmó que adelanta acciones diplomáticas, consulares y preventivas frente al reclutamiento de ciudadanos colombianos para participar en conflictos armados internacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que solicitó formalmente a Rusia y Ucrania “el cese de toda vinculación de ciudadanos colombianos a sus fuerzas armadas” y reiteró que Colombia “no apoya, incentiva ni autoriza” la participación de sus ciudadanos en conflictos armados internacionales.

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Según la Cancillería, a septiembre de 2026 se han registrado 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con colombianos en Ucrania y 890 con connacionales en Rusia. Estos casos incluyen personas fallecidas, desaparecidas, detenidas y procesos de repatriación.

El Ministerio también reveló que ha identificado denuncias sobre personas y empresas que, presuntamente, estarían difundiendo ofertas laborales engañosas para facilitar el traslado de colombianos a zonas de conflicto.

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Por estos hechos, la Cancillería aseguró que “ha oficiado en 21 ocasiones a la Fiscalía General de la Nación y a su Dirección de Asuntos Internacionales”, con el propósito de contribuir a las investigaciones.

Como parte de las medidas preventivas, se implementó un protocolo en las sedes de expedición de pasaportes para identificar a quienes manifiesten intención de viajar al exterior con el propósito de prestar servicios militares en conflictos internacionales.

Además, se diseñó una campaña de sensibilización y se capacitó a autoridades territoriales sobre los riesgos de este fenómeno y las posibilidades de asistencia consular.

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Finalmente, la Cancillería reiteró su llamado a los colombianos para que “no se involucren en conflictos armados internacionales” y evalúen cuidadosamente los riesgos y consecuencias de aceptar ofertas para prestar servicios militares en el exterior.