Ciclo 3 de Colombia Mayor: ¿hasta cuándo hay plazo para reclamar la transferencia y cómo hacerlo?

Colombia cuenta con varios subsidios que cubren a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, siendo uno de estos el de Colombia Mayor.

Este subsidio, puntualmente, “busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la extrema pobreza”, según explica el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

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Ahora, desde el 10 de abril, el mismo DPS informó que desde este viernes, 17 de abril, iniciará el pago del tercer ciclo del subsidio.

Por ello, en Caracol Radio le contamos cuál es el plazo máximo para reclamar la transferencia, los canales para hacerlo, y el paso a paso que debe seguir.

¿Hasta cuándo hay plazo para retirar la transferencia del ciclo 3 de Colombia Mayor?

Pues bien, según el DPS, el plazo máximo para que usted reclame su transferencia del ciclo 3 de Colombia Mayor, en caso de ser beneficiario, es el lunes, 4 de mayo .

Según mencionó la entidad, en este ciclo se "beneficiará a 3 millones de personas mayores en todo el país y se invertirá para este 708.000 millones de pesos“.

Mauricio Rodríguez Amaya, director del DPS, apuntó que “con el inicio de este nuevo ciclo de transferencias de Colombia Mayor” se seguirá “garantizando la entrega oportuna de los recursos y avanzando en mecanismos más seguros y directos para su acceso”.

¿Por cuáles canales se puede retirar la transferencia del ciclo 3 de Colombia Mayor? Paso a paso

Aunque el Banco Agrario estaba encargado de una parte de estas transferencias, ya no será así. Ahora los operadores encargados del subsidio son SuperGiros y SuRed, “que cuentan con puntos habilitados en áreas urbanas y rurales de todo el país. A través de más de 31.000 puntos de atención”, dice el DPS.

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Para retirar su transferencia lo único que debe hacer es acercarse a alguno de los puntos disponibles de los operadores con su datos y pedir el retiro.

“Se garantiza que las personas mayores puedan reclamar el incentivo cerca de sus hogares y sin largas filas”, afirmó la entidad.

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