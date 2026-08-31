Adultos mayores del Atlántico recibirán nuevo giro de Colombia Mayor en septiembre

Gobierno nacional, a través de Prosperidad Social, anunció la entrega del séptimo ciclo de transferencias monetarias de Colombia Mayor, un programa dirigido a adultos mayores en condición de vulnerabilidad en todo el país.

Los pagos se realizarán entre el 3 y el 13 de septiembre, y beneficiarán a cerca de 3 millones de participantes. Para este ciclo fueron destinados 639.643 millones de pesos, recursos con los que se busca garantizar la continuidad de la ayuda económica.

En el Atlántico, los adultos mayores vinculados al programa podrán acceder a este nuevo ciclo de transferencias de acuerdo con el cronograma y las modalidades de pago establecidas por Prosperidad Social.

La entidad señaló que los recursos fueron garantizados mediante una optimización del Presupuesto General de la Nación, luego de recibir el programa con un déficit de financiación que, según el Gobierno, alcanzaba los 3,5 billones de pesos.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, destacó que el propósito es mantener el apoyo económico a las personas mayores que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

“El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella responde así al compromiso con las personas mayores. Recibimos un programa desfinanciado, buscamos y optimizamos el gasto, y garantizamos así los recursos para darle continuidad al programa, para que la dignidad de los adultos mayores sea una realidad, no una promesa”.

Más información Entregan materiales para reconstruir viviendas afectadas por el terremoto en Antioquia

Más beneficiarios podrán recibir el dinero directamente

Como parte de las nuevas alternativas para facilitar el acceso a los recursos, 24.598 participantes que registraron correctamente una cuenta bancaria o un depósito electrónico a través del Gestor de Información Financiera (GIF) recibirán el incentivo directamente en el producto financiero reportado.

Esta modalidad busca reducir los desplazamientos hacia los puntos de pago y permitir que los beneficiarios tengan un acceso más seguro y sencillo al dinero.