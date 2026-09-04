Juan Carlos Martínez, uno de los vinculados a ‘Las marionetas’, fue condenado a 62 meses de prisión

Juan Carlos Martínez, condenado a 62 meses de prisión por su participación del entramado 'Las marionetas'. Foto: Fiscalía General de la Nación.

Manizales

Luego de avalar los términos del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Juan Carlos Martínez Rodríguez, una jueza penal especializada de Bogotá condenó al procesado por su participación en el entramado de corrupción que articuló el fallecido senador caldense Mario Alberto Castaño Pérez para direccionar la contratación pública en varios departamentos del país.

Martínez fue sentenciado a 62 meses de prisión y declarado responsable de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y destrucción de elemento material probatorio.

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La investigación adelantada por una fiscal especializada contra la corrupción, permitió conocer que el señalado, quien hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Mario Castaño, intervino en la gestión de proyectos ante entes estatales, la selección de contratistas y la destinación de presupuestos para obras en municipios de interés político.

Igualmente, coordinó la recepción de dineros entregados por los contratistas favorecidos y su posterior distribución entre intervinientes en las maniobras ilícitas. De la misma forma, mantuvo comunicación con alcaldes y funcionarios para gestionar la adjudicación de proyectos a determinadas personas, puso cuentas bancarias a disposición para recaudar y administrar dineros apropiados, ilegalmente, en los procesos contractuales.

El hoy condenado ha retornado 415 millones de pesos y deberá devolver 350 millones de pesos. El valor total corresponde al dinero recibido por mediación ilegal en el entramado. En virtud al principio de oportunidad, deberá servir como testigo de cargo en otros procesos penales relacionados con hechos de corrupción de los que tuvo conocimiento.