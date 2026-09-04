Luego de cinco horas rescataron con vida obrero atrapado por alud de tierra en Montenegro, Quindío

Momento del rescate de obrero atrapado por un alud de tierra en Montenegro, Quindío. Foto: Cortesía Cruz Roja

Armenia

Después de cinco horas fue rescatado con vida el obrero que fue atrapado por un alud de tierra en una obra de construcción en el municipio de Montenegro, Quindío.

La emergencia se presentó en una obra de construcción ubicada en el barrio La Grecia del municipio de Montenegro ubicado a 15 minutos de Armenia, lo que activo a todos los organismos de socorro, entre ellos Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, alcaldía de Montenegro y trabajadores de la obra.

El Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano N/L – USAR COL 17, de la Cruz Roja seccional Quindío se desplazó en la unidad de rescate hacia el lugar de la emergencia que se reportó sobre las 8 de la noche del jueves 3 septiembre.

Cruz Roja Quindío

Fueron momentos de drama, angustia por parte de los compañeros del obrero, teniendo en cuenta la gran cantidad de tierra que cayó en la zona y que era de noche lo que aumento la dificultad para los rescatistas.

A la 1:15 a. m. de hoy viernes 4 de septiembre de 2026, el equipo en terreno de la Cruz Roja confirmó el rescate exitoso de un paciente masculino, quien permaneció cinco horas atrapado por un alud de tierra en una obra del municipio.

Más información Las lluvias han dejado 27 familias damnificadas en el Quindío en especial por derrumbes

La operación de rescate fue coordinada por USAR COL 17, de la Cruz Roja con el apoyo de Bomberos del municipio de Montenegro y unidades de la Defensa Civil. La respuesta articulada entre los organismos de socorro y las instituciones permitió avanzar de manera coordinada para proteger y preservar la vida.

Desde la Cruz Roja indicaron “Desde el primer momento se activó nuestra capacidad institucional, con la movilización de voluntariado y colaboradores, la activación de nuestra Central de Información y Telecomunicaciones – CITEL, una ambulancia tipo TAB, un vehículo 4x4 de apoyo con personal y nuestro Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano N/L – USAR COL 17, quienes se desplazaron en la unidad de rescate hacia el lugar de la emergencia”

El obrero fue trasladado a un hospital de la región para su valoración médica, se desconoce que pudo provocar el deslizamiento de tierra en dicha obra.