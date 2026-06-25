Hasta el 30 de junio hay plazo de inscribir candidaturas para las elecciones cafeteras en Colombia

Armenia

La Federación Nacional de Cafeteros anunció que hasta el 30 de junio hay plazo para la postulación de candidatos a las elecciones del gremio, que se llevarán a cabo la primera semana de septiembre.

De acuerdo con el censo electoral, 349.983 personas, entre hombres y mujeres, están habilitadas para elegir y ser elegidas.

Según datos de Fedecafé, en este proceso, serán elegidos 4.848 representantes, entre principales y suplentes, que integrarán los 15 comités departamentales y 389 comités municipales de cafeteros en Colombia.

Destacaron que quienes resulten elegidos pasarán a la historia como los líderes del centenario, pues el gremio creado por los cafeteros llegará a sus cien años de constitución en junio de 2027 y, por consiguiente, serán los encargados de seguir sembrando las bases para otros cien años de historia de la Federación Nacional de Cafeteros.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el profesor Yarumo figura icónica de la Federación Nacional de Cafeteros que se refirió a la importancia de este proceso electoral cafetero “las elecciones cafeteras más importantes de los últimos años, en el departamento de Quindío tenemos un censo electoral de 3641 cafeteros, van a elegir 10 comités municipales, un comité departamental para un total de 132 cafeteros.

¿Y por qué son tan importantes estas elecciones cafeteras, Adrián?

Profesor Yarumo; recordemos que el gremio cafetero colombiano tiene ese privilegio de tener la voz, de escuchar, de elegir ser elegidos, de gestionar de sus propios representantes gremiales que viven en sus propias veredas, que son los que hablan y que, en este gremio cafetero, quienes toman las decisiones, ponen el rumbo a seguir de la caficultura colombiana, son las familias caficultoras a través de sus representantes gremiales.

Plaza de inscribir candidatos a las elecciones cafeteras

Profesor Yarumo: estamos ya a punto al 30 de junio de escribir listas al comité municipal o planchas al comité departamental. Teniendo en cuenta que los líderes cafeteros elegidos en estas elecciones cafetera son los que van a tomar las decisiones del gremio cafetero, los próximos 4 años y encima de todo van a ser los representantes gremiales de los 100 años de la Federación de Cafeteros.

Los caficultores que estén interesados en este proceso, ¿qué deben hacer?

Profesor Yarumo: es muy sencillo, si está en el censo electoral ya tiene la cédula de cafetera, entonces se va para su comité de cafeteros, habla con su extensionista, con la auxiliar administrativa en la página web www.eleccionescafetera.com encuentra toda la información.

De amarillo el profesor Yarurmo. Foto Cortesía Facebook Profesor Yarumo Ampliar De amarillo el profesor Yarurmo. Foto Cortesía Facebook Profesor Yarumo Cerrar

La importancia de la participación en Fedecafé

Pero es muy importante, porque es que recordemos que este gremio cafetero, vea, son 100 años de historia, pero también nos acostamos tranquilos porque al día siguiente nos levantamos a vender café y siempre quien nos lo pague. Eso es gracias a la Federación. Lo que hace la extensionista de la Federación de Cafeteros que lleva la investigación de Cenicafé, ese logo de la marca Juan Valdez Café de Colombia de Federación de Cafeteros que es reconocido en todo el planeta Tierra, que es el que nos permite de vender el café colombiano.

Comité de cafeteros del Quindío

Profesor Yarumo: Pero aparte de eso, el trabajo en equipo que se tiene en el caso del Comité de Cafeteros de Quindío, donde se hacen el tema de las escuelas de educación, de los almacenes, de los acueductos, todo esto, ¿quién toma esas decisiones de qué hacen con la platica de las familias caficultoras, los representantes gremiales a los comités municipales y departamentales de cafetero.

Por eso, recuerden, hasta el 30 de junio, es que eso es ya la próxima semana, hasta el 30 de junio, plazo para inscribir la lista al comité municipal y plancha al comité departamental y a ser parte de los líderes cafeteros de los 100 años de la Federación de Cafeteros.

Las elecciones cafeteras son en septiembre de 2026

Profesor Yarumo Sí, señor, del 1 al 6 de septiembre, presenciales dependiendo el día de mercado y lo que hayan pedido precisamente, os representantes gremiales, los caficultores, pues las presenciales van a ser el sábado 5 y o el domingo 6, pero también nos dijeron, “Hombre, hay gente que no vive en la finca, que no vive en el país, que está aparte, que no puede también tiene la opción de inscribirse previamente y votar de manera virtual, el 1 al 3 de septiembre. Tenemos toda la información, todo lo que las familias caficultoras han solicitado para que sean ellos quienes elijan sus representantes gremiales.

Invitación del profesor Yarumo

Y es una invitación especial, porque en este momento estamos invitando a los caficultores, a los jóvenes que en Quindío están tan empoderados de la caficultura, a las mujeres que tanto nos dicen, “Necesitamos espacio de participación.” Esta es, ponga su nombre, incluso, aquellos caficultores que son contradictores de la Federación, que no les gusta cómo funciona, que dicen que hay que hacer cambios.

Uno sentado allá en el parque del pueblo tomando cafecito y hablando allá, pues no va a cambiar nada, pero aquí sí lo va a cambiar, porque los que salen elegidos en las elecciones cafeteras son los que toman las decisiones del gremio cafetero colombiano.

Recuerden, hasta el 30 de junio plazo para escribir su lista al comité municipal, su plancha al comité departamental y ser uno de los líderes de los 100 años de la Federación de Cafeteros. En la página www.eleccionescafeteras.com los caficultores encontrarán toda la información sobre este acontecimiento.