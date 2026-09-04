Siete personas privadas de la libertad se fugaron de una estación de Policía en Bucaramanga, situación que llevó a las autoridades a activar un operativo para ubicarlas y lograr su recaptura en el menor tiempo posible, según confirmó el Coronel Harvey Augusto Silva Guzmán Subcomandante de la Policía Metropolitana, sobre los hechos ocurridos.

Según las autoridades los fugados se encontraban vinculados a procesos judiciales por delitos relacionados con estupefacientes, hurto y concierto para delinquir.

Tras conocerse la fuga, se desplegaron acciones de búsqueda y se informó a los despachos de la Fiscalía para que se adelanten las actuaciones correspondientes y se inicie un nuevo proceso por el delito de fuga de presos.

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Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que suministre cualquier información que permita establecer el paradero de estas siete personas y facilitar su recaptura.

La Policía pidió reportar oportunamente cualquier dato que pueda contribuir con la investigación y reiteró que se adelantan labores de búsqueda para dar con los responsables.