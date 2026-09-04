Metrolínea modifica temporalmente rutas por la Feria Bonita de Bucaramanga

Con motivo de la programación cultural de la Feria Bonita de Bucaramanga 2026, que se desarrollará este fin de semana, el Sistema Integrado de Transporte Masivo SITME informó a la ciudadanía sobre la implementación de cambios temporales en la operación de algunas rutas, debido a los cierres viales establecidos para el desarrollo seguro del evento.

Las rutas con modificaciones serán:

P8 – Tejaditos

– Tejaditos P14 – Altamira

– Altamira P16S – Zafiro

– Zafiro P16N – Nueva Colombia

Debido a los cambios de rutas se integraran dos nuevas rutas, estas son:

#17 – Fontana – Porvenir

– Fontana – Porvenir #50 – Villa de San Carlos

Para mantener la continuidad de la operación de las rutas y no afectar a los usuarios que utilizan este servicio, se implementaron corredores viales alternos:

En sentido sur–norte, el recorrido irá por la carrera 33, avenida Quebradaseca, carrera 27 y Parque Estación UIS. En sentido norte–sur, el trayecto será desde el Parque Estación UIS por la carrera 27, la avenida Quebradaseca y la carrera 33.

La entidad reiteró que estas medidas son de carácter temporal y que el equipo operativo realizará seguimiento permanente a las condiciones de las vías, con el fin que todas las familias se pueda disfrutar de la Feria Bonita.