¿Qué pasará en Boyacá con Distritos Mineros Especiales, tras decisión del Gobierno de eliminarlos?

Tunja

Durante el Congreso Nacional de Minería, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, anunció que serán derogadas 10 resoluciones que limitaban la operación de los distritos mineros especiales.

La figura de los Distritos Mineros Especiales surgió del artículo 231 de la Ley 2294 de 2023 y el ministerio de Minas y Energía la reglamentó en agosto de 2024 mediante Decreto 0977 para los departamentos de Antioquia, Nariño, Cesar, Cundinamarca, Cauca, Vale, Caldas, Chocó y Boyacá.

En Boyacá hay preocupación y también posiciones encontradas frente a una propuesta del Gobierno nacional que podría cambiar especialmente el rumbo de las actividades mineras de las provincias de Sugamuxi - Tundama. Esto ocurre apenas unos meses después de que el Ministerio de Minas y Energía formalizara el distrito minero especial para la diversificación productiva que incluye a los municipios de Mongua, Gámeza, Corrales, Tópaga, Paipa, Monguí, Sogamoso, Tibasosa, Firavitoba y Nobsa.

El alcalde de Tópaga, José Juvenal Torres, considera que el modelo necesita una nueva orientación y cuestiona que no se hayan destinado recursos suficientes para una eventual reconversión económica.

Advirtió el alcalde de este municipio minero de Boyacá que nunca se habló de invertirle recursos a esta iniciativa.

“Pues yo siempre discutí esa partecita ahí con de los distritos mineros y dijimos, no, porque para hacer una reconversión hay que inyectarle plata y eso es lo que nunca se ofreció”.

El alcalde destacó que, con esta decisión del Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella se reactive la exportación de carbón.

“En este momento, si se abre la exportación, pues magnífico, porque, de todas maneras, como todo mundo sabe, nuestra economía es el carbón, entonces nosotros tenemos que reactivar la economía en el municipio de Tópaga”.

El Ministerio de Minas y Energía abrió un proceso de participación ciudadana para recibir comentarios sobre la propuesta de la derogatoria y las observaciones podrán presentarse hasta el 18 de septiembre de este año, por lo que por ahora el Distrito Minero Sugamuxi - Tundama no ha sido eliminado, se trata de una propuesta que todavía debe surtir el trámite correspondiente.

En Boyacá existe otro Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva que incluye municipios de Norte y Valderrama como Socotá, Socha, Tasco, Jericó, Betéitiva, Paz de Río, Sativanorte y Sativasur.