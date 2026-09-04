Capturados en Santander, pero Fiscalía no judicializó a los homicidas de comerciante en Duitama

Duitama

El jueves 3 de septiembre a as 10 de la mañana en la calle 21 # 20-79 del barrio San Vicente, de la ciudad de Duitama, se registró el homicidio del señor José Antonio Torres, de 65 años. El hombre murió al resistirse a un atraco.

Según información suministrada por la comunidad, los presuntos responsables serían sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color negro, tipo enduro, con las placas cubiertas.

En el monitoreo de cámaras se estableció que abordaron un vehículo por lo que se activó a nivel nacional la alerta para lograr la ubicación.

En zona rural de Landázuri, Santander la policía interceptó el vehículo reportado por las unidades de Boyacá y uno de sus ocupantes salió corriendo huyendo hacía una zona boscosa. En el carro fueron ubicadas otras dos personas que fueron identificadas con las características indicadas por cámaras y testigos.

El vehículo fue incautado, además de $49’659.000 en efectivo, celulares y ropa dentro de lo cual había pasamontañas.

Aunque la policía entregó a los detenidos, no fue posible que la fiscalía recibiera como captura en flagrancia a los sujetos, personas dedicadas al crimen y con múltiples antecedentes penales.