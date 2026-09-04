Matías, el campeón del Catatumbo que correrá por Norte de Santander

Norte de Santander.

Mientras Tibú suele aparecer en las noticias por las dificultades que enfrenta esta región, un joven deportista está construyendo otra historia para su municipio.

Se llama Matías Rueda Nieto, tiene categoría prejuvenil y acaba de convertirse en campeón departamental de los 800 metros planos.

Matías, estudiante del Instituto Diversificado Domingo Savio de Tibú, consiguió además la clasificación al Regional Centro Oriente–Eje Cafetero de los Juegos Intercolegiados Nacionales, que se disputará en Armenia entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre.

El camino comenzó en Tibú, donde ganó la fase municipal de los Juegos Intercolegiados en las pruebas de 800 y 2.000 metros.

Después avanzó a la fase zonal departamental y volvió a quedarse con el primer lugar en ambas competencias.

En la fase final departamental, Matías logró el tercer puesto en los 2.000 metros y se consagró campeón en los 800 metros planos, resultado que ahora le permite representar a Norte de Santander en la siguiente fase.

Y detrás de estos resultados hay una particularidad: Matías se prepara en las calles de Tibú, mientras sus competencias se desarrollan en pistas de atletismo.

Con mucha disciplina y motivación, y con el respaldo permanente de su familia, el joven ha venido abriéndose camino en el atletismo y sumando experiencias en diferentes competencias.

En marzo participó en la Maratón Cúcuta Metropolitana, en la prueba de 4,2 kilómetros, donde obtuvo el primer lugar.

En junio compitió en la Media Maratón de Ocaña, en la distancia de 3 kilómetros, y terminó tercero.

Ahora tendrá un nuevo reto. Este sábado 5 de septiembre participará en la prueba de 5 kilómetros de la Maratón Medellín, una competencia que reúne a miles de corredores.

Después vendrá uno de los retos más importantes de su carrera deportiva: Armenia, donde Matías buscará seguir avanzando en los Juegos Intercolegiados y llevar el nombre de Tibú y de Norte de Santander a una competencia de carácter nacional.

Su historia demuestra que en Tibú también hay talento, disciplina y sueños que corren en otra dirección.

Esta vez, lejos de las noticias de violencia, el protagonista es un joven que encuentra en el deporte una oportunidad para representar con orgullo a su municipio y a todo un departamento.