Alerta por presunto explosivo obliga a suspender clases en Toledo, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Una alerta por la presencia de un presunto artefacto explosivo mantiene la atención de las autoridades en el municipio de Toledo, Norte de Santander, luego de que habitantes reportaran en la mañana de este viernes un cilindro ubicado en inmediaciones del sector conocido como Zambrano, cerca al ingreso del corregimiento de San Bernardo.

El personero de Toledo, Daniel Parra, explicó en diálogo con Caracol Radio que la situación fue advertida hacia las 5:30 de la mañana, cuando residentes alertaron sobre la presencia del elemento, que estaría marcado con las iniciales del ELN.

“Tuvimos que activar los protocolos, esto es las instituciones educativas y con ellos, con los directivos de la institución educativa de San Bernardo, activar el protocolo de gestión del riesgo”, señaló el personero.

La situación obligó a suspender las clases presenciales para los estudiantes que deben transitar por este sector, ante el riesgo que representa el posible artefacto.

Para evitar una mayor afectación al proceso educativo, la institución determinó continuar las actividades de manera remota.

El funcionario explicó que también se presenta una afectación en el transporte público, mientras que algunos habitantes que tenían procedimientos o citas médicas en Cúcuta y Pamplona no han podido desplazarse desde el corregimiento.

“No podemos arriesgar la vida ni la integridad de los estudiantes, tampoco de los docentes”, afirmó Parra.

Ante esta situación, el personero hizo un llamado a la comunidad para evitar transitar por el sector mientras las autoridades competentes realizan la verificación y determinan las condiciones de seguridad.

“Es importante acatar las recomendaciones de no transitar, no circular por el sector, hasta tanto las autoridades competentes no puedan hacer la verificación de los hechos en el sitio”, pidió.

La alerta genera preocupación en una zona que, de acuerdo con el personero, había mantenido una relativa tranquilidad frente a la violencia que ha afectado a otras regiones de Norte de Santander.

Parra hizo además un llamado a los responsables de estos hechos a respetar a la población civil y los derechos fundamentales.

“El mensaje no puede ser distinto al respeto por la vida, al respeto por los derechos fundamentales. La sociedad merece vivir en paz, con tranquilidad, en armonía”, manifestó.